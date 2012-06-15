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Cameron ifade verdi

İngiltere Başbakanı Cameron, Leveson soruşturmasında 5 saat boyunca soruları yanıtladı.

Cameron ifade verdi

İngiltere Başbakanı Cameron, Leveson soruşturmasında 5 saat boyunca soruları yanıtladı.

15 Haziran 2012 Cuma 08:19
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Cameron ifade verdi

LONDRA

İngiltere Başbakanı David Cameron, İngiltere'deki telekulak skandalının ardından başlatılan ve basının siyasetçilerle ilişkisinin masaya yatırıldığı Leveson soruşturmasında 5 saat boyunca ifade verdi.
Cameron'a, soruşturmada, "News International" şirketinin eski yöneticisi ve telekulak skandalının kilit isimlerinden Rebekah Brooks ile yakın arkadaşlığı, kapatılan "News of the World" gazetesinin eski editörü Andy Coulson'ı basın danışmanı olarak işe alması ve medya patronu Rupert Murdoch'la ilişkisi başta olmak üzere birçok konuda çok sayıda soru yöneltildi.
"Basın ile siyasetçiler arasındaki ilişki çok yakın" diyen Cameron, bu ilişkinin yeni düzenlemeler sonucu daha şeffaf ve iyi hale getirilebileceğini ifade etti.
Coulson'ı 2007 yılında "News of the World" gazetesindeki görevinin ardından, Muhafazakar Parti'nin iletişim danışmanı olarak işe almasıyla ilgili Cameron, "Kendisiyle görüşmemde telekulak konusunu açtım ve bu konuya ilişkin kendisinden güvence aldım" dedi.
Cameron ifadesinde, Andy Coulson'ı basın danışmanı olarak işe almanın ileride tartışmaya yol açacağını tahmin ettiğini kabul etti ancak, "Ona ikinci bir şans verdim. İşini gayet iyi yaptı ve bu konuda bir şikayet yoktu. Eğer biri bana telekulakla ilgili kanıt sunsaydı, onu işe almazdım veya işine son verirdim" diye konuştum.

AA

Son Güncelleme: 15.06.2012 00:19
Anahtar Kelimeler:
Cameron
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