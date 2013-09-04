Cameron: Diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz

LONDRA - İngiltere Başbakanı David Cameron, ülkesinin Suriye kriziyle ilgili diplomatik çabalarını sürdüreceğini söyledi.



İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda her hafta yapılan "Başbakan'a Sorular" oturumu, Suriye'ye ilişkin hararetli tartışmalara sahne oldu. Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Muhafazakar Parti'nin lideri Cameron, oturum boyunca muhalefetteki İşçi Partisi'ni, ülkesinin Suriye'ye olası askeri müdahaleye dahil olmasını gereksiz yere engellemekle suçladı.



Ancak Cameron, parlamentonunun geçen hafta verdiği karara saygı duyduğunu ve Suriye'ye askeri müdahale konusunu yeniden parlamentonun gündemine getirmeyeceğini ifade etti. Cameron dünyanın Şam yakınlarındaki kimyasal saldırıyla ilgili "çok sert bir tepki" vermesi gerektiğini belirtti.



Cameron, "Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Diplomatik bağlantılar, ülkelere olan etkimiz, G8, G20, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve NATO üyeliklerimizi kullanmalıyız. Geçen haftayla ilgili tek pişmanlığım, parlamentonun başka bir oylamaya yol açacak bir oylamayla ilgili bölünmesinin gerekli olmadığını düşünüyorum" dedi. İngiltere Başbakanı ayrıca, Suriyeli sığınmacılara daha fazla yardım edilmesi için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.



Muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Ed Miliband de partisinin İngiltere'nin Suriye'ye askeri müdahaleye dahil olmasına, savaşa girilmesi konusunda acele edilmemesi gerekçesiyle karşı çıktığını belirterek, kamuoyunun İngiltere'nin Suriye konusunda diplomatik ve insani çaba sarfetmesini desteklediğini ifade etti.



İngiltere Başbakanı Cameron'ın yarın Rusya'da yapılacak G20 zirvesine katılması ve İngiltere'nin Suriye ile ilgili Cenevre'de ikinci bir barış konferansı düzenlenmesini talep etmesi bekleniyor.



İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası geçen hafta, "Suriye'ye askeri müdahaleyi de kapsayabilecek güçlü bir insani tepkinin verilmesi gerektiği" yönündeki hükümetin prensip önergesini, 272'ye karşı 285 oyla reddetmişti.



