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California'daki yangında 1020 kilometrekarelik alan zarar gördü

California'da ünlü Yosemite Milli Parkı yakınlarında çıkan yangın dördüncü haftasına girdi. Yangında şu ana dek 1020 kilometrekarelik alan zarar gördü.

California'daki yangında 1020 kilometrekarelik alan zarar gördü

California'da ünlü Yosemite Milli Parkı yakınlarında çıkan yangın dördüncü haftasına girdi. Yangında şu ana dek 1020 kilometrekarelik alan zarar gördü.

08 Eylül 2013 Pazar 12:14
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California'daki yangında 1020 kilometrekarelik alan zarar gördü
SACRAMENTO

ABD'nin California eyaletinde, ünlü Yosemite Milli Parkı yakınlarında çıkan yangın dördüncü haftasına girdi.

ABD Orman Hizmetleri, 17 Ağustos'ta başlayan yangında şu ana dek 1020 kilometrekarelik alanın zarar gördüğünü, alevleri kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yangın söndürme çalışmalarında 3500'e yakın kişinin görev aldığını belirten yetkililer, felaketin büyük maddi zarara yol açtığına da işaret etti.

Stanislaus Ulusal Ormanı'nda henüz anlaşılamayan bir nedenle çıkan, Yosemite Milli Parkı'na da sıçrayan yangının yüzde 80'inin kontrol altına alındığı ve California tarihindeki en büyük orman yangınlardan biri olarak kayıtlara geçtiği ifade ediliyor.

AA

Son Güncelleme: 08.09.2013 12:14
Anahtar Kelimeler:
Californiadaki Yangın
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