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California'da milli park yangını

Yüzlerce itfaiye eri, Yosemite Milli Parkı'ndaki yangını kontrol altına almaya çalışıyor

California'da milli park yangını

Yüzlerce itfaiye eri, Yosemite Milli Parkı'ndaki yangını kontrol altına almaya çalışıyor

26 Ağustos 2013 Pazartesi 10:14
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California'da milli park yangını

ABD'nin California eyaletindeki Yosemite Milli Parkı'nın batı kesiminde çıkan ve bir haftadır büyüyerek süren yangın, yüzlerce itfaiye görevlisi tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Sierra dağlarının batı yamacındaki parkta alevlerin şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldığını bildiren yetkililer, yangının Chicago kenti kadar büyük bir alanı kapladığı ifade etti.
İtfaiye görevlileri, yangının civardaki Tuolumne, Ponderosa Hills ve Twain Hart gibi yerleşim bölgelerine sıçramamasına çalışıyorlar.
Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle yangının gün içinde kuzeydoğu yönüne doğru genişleyebileceği belirtiliyor.
Her yıl yaklaşık 4 milyon turistin ziyaret ettiği parktaki yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

AA

Son Güncelleme: 26.08.2013 10:15
Anahtar Kelimeler:
ABDCalifornia EyaletiMilli Park YangınıCalifornia YangınAbd Orman Yangını
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