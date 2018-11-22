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California'daki yangınlarda ölü sayısı 83'e çıktı

ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde devam eden, eyalet tarihinin en büyük orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi.

California'daki yangınlarda ölü sayısı 83'e çıktı

ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde devam eden, eyalet tarihinin en büyük orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi.

22 Kasım 2018 Perşembe 09:24
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California'daki yangınlarda ölü sayısı 83'e çıktı

ANKARA

ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde devam eden, eyalet tarihinin en büyük orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi.

Butte Bölge Şerifi Kory Honea, iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 83'e çıktığını açıkladı.

Honea, yağış nedeniyle arama çalışmalarının aksadığını ifade etti.

Yangında yaklaşık 600 kişiden hala haber alınamadığı, en az 13 bin 500 evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

California'nın kuzeyinde 8 Kasım'da başlayan yangın eyalet tarihinin en ölümcülü olarak nitelendiriliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
CaliforniaYangınABD
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