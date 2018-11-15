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California'daki yangında ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi

California'da eyalet tarihindeki en ölümcül yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya çıktı, 130 kişiden ise haber alınamıyor.

California'daki yangında ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi

California'da eyalet tarihindeki en ölümcül yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya çıktı, 130 kişiden ise haber alınamıyor.

15 Kasım 2018 Perşembe 09:39
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California'daki yangında ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi

NEW YORK

ABD'nin California eyaletinde devam eden yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

Yetkililer, eyaletin kuzeyinde 8 Kasım'dan beri devam eden yangının yüzyılın en ölümcülü olduğunu söyledi.

En az 56 kişinin hayatını kaybettiği yangında, 9 binden fazla yapı da kullanılamaz hale geldi ve bin 300'den fazla kişi barınaklara sığındı.

5 binden fazla itfaiyeci görevde

Yetkililer 130 kişiden ise hala haber alınamadığını bildirdi. Yangının söndürülmesi için 5 binden fazla itfaiyeci görev yapıyor.

Eyaletin güneyinde kullanılamaz hale gelen yapılar arasında, İskoç aktör Gerard Butler, şarkıcı Miley Cyrus, oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve Rainn Wilson gibi isimlerin evleri de bulunuyor.

AA

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CaliforniaOrmanYangın
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