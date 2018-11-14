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California'daki yangında can kaybı artıyor 

Yangında ölü sayısı 50'ye yükseldi, 9 bin 200 yapı kullanılamaz hale geldi

California'daki yangında can kaybı artıyor 

Yangında ölü sayısı 50'ye yükseldi, 9 bin 200 yapı kullanılamaz hale geldi

14 Kasım 2018 Çarşamba 09:48
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California'daki yangında can kaybı artıyor 

NEW YORK

ABD'nin California eyaletinde devam eden yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Yetkililer, eyalet tarihindeki en ölümcül yangında 50 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 9 bin 200 yapının kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. 

Yangının söndürülmesi için 5 bin 600 itfaiyeci görev yapıyor. 

Eyaletin güneyinde kullanılamaz hale gelen yapılar arasında, İskoç aktör Gerard Butler, şarkıcı Miley Cyrus, oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve Rainn Wilson gibi isimlerin evleri de bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
CaliforniaOrmanYangın
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