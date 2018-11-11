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California'daki orman yangınları

Paradise yangınında 9 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 700 hane hasar gördü

California'daki orman yangınları

Paradise yangınında 9 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 700 hane hasar gördü

11 Kasım 2018 Pazar 09:10
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California'daki orman yangınları

PARADISE

ABD'nin California eyaleti, kuzeyindeki Paradise ve güneyindeki Malibu şehirlerini etkileyen büyük ölçekli orman yangınları nedeniyle zor günler geçiriyor.

California eyaletinin kuzeyinde San Francisco şehrine 350 kilometre mesafedeki 27 bin nüfuslu Paradise şehrini etkisi altına alan yangında 9 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 700 hane de hasar gördü.

Sierra Nevada Dağları eteklerinde perşembe günü başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle 404 kilometrekarelik bir alan yayıldı.

Yangın, eyalet tarihinin "en yıkıcı orman yangını" olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, güneyde de Los Angeles'ın batısındaki Malibu şehri de dün başlayan orman yangının çevreye yayılmasıyla alevlerin ortasında kaldı.

Los Angeles Kırsal Bölge Şerifi John Benedict, Mullholland karayolu üzerindeki yerleşimlerde 2 kişinin cesedinin bulunduğunu belirtti.

Yangın 160 kilometrekarelik alanı etkisi altına alırken, Malibu şehir merkezinde yaşayan 13 bin kişilik nüfusun tamamı için tahliye emri verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Butte, Ventura ve Los Angeles'a bağlı kırsal yerleşimlere federal yardım sağlanması için acil durum ilan etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
CaliforniaOrmanYangın
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