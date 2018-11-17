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California'da ölü sayısı 74'e yükseldi

California'daki yangınlarda ölü sayısı 74'e yükseldi

California'da ölü sayısı 74'e yükseldi

California'daki yangınlarda ölü sayısı 74'e yükseldi

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:57
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California'da ölü sayısı 74'e yükseldi

ABD'nin California eyaletinde etkili olan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e çıktı.

CNN'in haberine göre, Butte Bölgesi Şerifi Cory Honea düzenlediği basın toplantısında, 3'ü güneydeki yangınlarda olmak üzere ölenlerin sayısının 74'e yükseldiğini açıkladı.

Türkiye'den ABD'ye taziye 

Honea, binden fazla kişiden ise hala haber alınamadığını söyledi.

California'nın kuzeyinde devam eden ve yaklaşık 570 kilometrekareye yayılan yangın, 11 binden fazla yapıyı kullanılamaz hale getirdi.

Yetkililer, eyaletin güneyinde süren yangınlarda da yaklaşık 450 evin ciddi hasar gördüğünü bildirdi.

Güneyde devam eden yangından etkilenenler arasında dünyaca ünlü yıldızlar da var. Bu bölgede evi zarar gören, tamamen yanan veya yangın nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan ünlüler arasında oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, reality show yıldızı Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve oyuncu Rainn Wilson gibi isimler bulunuyor.

Ayrıca Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın California eyaletini ziyaret ederek yangından etkilenenlerle bir araya geleceğini duyurdu. 

AA

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