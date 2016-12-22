Endonezya'nın başkenti Cakarta'da İslam'a hakaret ettiği ileri sürülen

Cakarta Valisi Basuki Tjahaja Purnama

'ya karşı cuma namazından sonra düzenlenen protesto gösterisine yüz binlerce kişi katıldı.

Endonezya Fetva Konseyinin organize ettiği gösteriye, yağışlı havaya rağmen başkentin yanı sıra başta Cava Adası olmak üzere ülkenin değişik bölgelerinden binlerce kişi katılırken, gösteriden önce kılınan cuma namazında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yardımcısı Yusuf Kalla ve bazı bakanlar saf tutanlar arasında yer aldı.

Devlet Başkanlığı Sarayından cuma namazının kılındığı camiye yürüyerek gelmeyi tercih eden Widodo, namazdan sonra kalabalığa hitaben kısa bir konuşma yaptı. Widodo, Endonezyalılara birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Joko Widodo'nun Ulusal Anıt Meydanı'ndan ayrılmasının ardından ilahiler okumayı sürdüren kalabalık, daha sonra Purnama'nın tutuklanması için dualar etti, Cakarta Valisi karşıtı pankartlar taşıyarak ve sloganlar atarak gösteri yaptı.

Ulusal yayın organları gösteriye, iki ila beş yüz bin kişinin katıldığını duyururken, Cakarta Emniyet Müdürlüğü, gösteri için 20 bin polis ve askerin görevlendirildiğini, cuma namazından önce provokasyon hazırlığı yapan 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Cakarta'da 4 Kasım'da düzenlenen benzer bir gösteri gece yarısına kadar sürmüş, göstericilerin meclis binasına girmeye çalışması üzerine polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Polisle göstericiler arasında çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

"Ahok" adıyla tanınan Cakarta Valisi Purnama hakkında soruşturma başlatılmış ve şüpheli sıfatıyla yargılanması kararı çıkmıştı.

Purnama, eylül ayı sonundaki konuşmasında Maide Suresi'nin 51. ayetiyle ilgili yaptığı yorumda İslam'a hakaret etmekle suçlanıyor.

Cakarta'nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra 2014'te göreve gelen ilk Hristiyan valisi olan Basuki Tjahaja Purnama, "Bazı gruplar Kur'an-ı Kerim'den ayetlere atıfta bulunarak halktan beni seçmemelerini istiyor. Bu yaklaşım insanları aptal yerine koymak anlamına gelir." ifadesini kullanmıştı.

Devlet Başkanı seçilmeden önce Cakarta Valisi olan Widodo'nun yardımcılığını yapan ve 2017'deki yerel seçimlerde yeniden Cakarta Valiliği görevine aday olduğunu açıklayan Purnama, eleştiriler üzerine Müslümanlardan özür dilemişti. ​

AA