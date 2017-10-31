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Cadılar Bayramı'nda ABD'de rekor bekleniyor

Cadılar Bayramı dolayısıyla ABD'de bu yıl yapılan harcamaların 2016'ya göre yüzde 8,3 artışla 9,1 milyar dolara ulaşarak rekor kırması bekleniyor.

Cadılar Bayramı'nda ABD'de rekor bekleniyor

Cadılar Bayramı dolayısıyla ABD'de bu yıl yapılan harcamaların 2016'ya göre yüzde 8,3 artışla 9,1 milyar dolara ulaşarak rekor kırması bekleniyor.

31 Ekim 2017 Salı 12:06
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Cadılar Bayramı'nda ABD'de rekor bekleniyor

Renkli kostümlere, korku temalı süslemelere, içleri oyularak ışıklandırılan kabaklara ve kostümleriyle kapı kapı dolaşarak şeker isteyen çocuklara sahne olan Cadılar Bayramı'nın (Halloween) için Amerikalılar her yıl milyarlarca dolarlık harcama yapıyor. 

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği'nin (NRF) verilerinden derlediği bilgilere göre, ABD'de Halloween harcamaları geçen yıl 8,4 milyar dolar ile 2012'den beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Halloween dolayısıyla ülkede bu yıl ise yapılan harcamaların 2016'ya göre yüzde 8,3 artışla 9,1 milyar dolara ulaşarak rekor kırması öngörülüyor. Tüketicilerin kostümler için 3,4 milyar dolar, süslemeler için 2,7 milyar dolar, kabak ve şekerler için 2,6 milyar dolar, tebrik kartları için de 400 milyon dolar harcaması bekleniyor.

326 milyon nüfuslu ABD'de, geçen yıl yaklaşık 171 milyon kişi Halloween kapsamında düzenlenen etkinlik ve şenliklere katılırken, katılımcı sayısının bu yıl 179 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.

ABD'de hanehalkının Halloween kapsamında ortalama 86 dolar (326 Türk lirası) harcamasıyla bu alanda da bir rekor kırılması bekleniyor. 

Yetişkinler için cadı kostümleri 40 ila 150 dolar arasında 

ABD'nin en büyük perakende mağazalarından derlediği verilere göre, Halloween kapsamında en çok satan çocuk kostümleri arasında Spider-Man (Örümcek Adam), Harry Potter ve Wonder Woman gibi süper kahraman ve film karakterleri ile cadı kıyafetleri bulunuyor.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'da Spider-Man kostümü ortalama 31 dolara satılırken, perakende şirketleri Walmart ve Target'ta Harry Potter ve Wonder Woman kostümleri 20 ila 40 dolar arasında alıcı buluyor.

Söz konusu perakende firmalarında, yetişkin cadı kostümleri de 40 ila 150 dolar arasında değişiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDCadılar Bayramı
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