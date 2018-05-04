Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102689
ALTIN
178.969
DOLAR
4.2431
STERLİN
5.7421
EURO
5.0614
Sanatını denize taşıdı
Sanatını denize taşıdı
Tatilcilere para uyarısı
Tatilcilere para uyarısı
CHP'ye öğretmen aday
CHP'ye öğretmen aday
Yasemin üst üste 3. kez altın madalya kazandı
Yasemin üst üste 3. kez...
Zam şampiyonu
Zam şampiyonu

Çad Başbakanı Padacke istifa etti

Orta Afrika ülkesi Çad’ın başkanlık sistemine ilişkin yeni anayasasının bugün yürürlüğe girmesiyle Başbakan Albert Pahimi Padacke istifa etti.

Çad Başbakanı Padacke istifa etti

Orta Afrika ülkesi Çad’ın başkanlık sistemine ilişkin yeni anayasasının bugün yürürlüğe girmesiyle Başbakan Albert Pahimi Padacke istifa etti.

04 Mayıs 2018 Cuma 18:36
0 Okunma
Çad Başbakanı Padacke istifa etti

ANKARA - Padacke’nin Çad Ulusal TV kanalında yaptığı açıklamada, bugün yürürlüğe giren yeni anayasa gereği kendisinin ve hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı İdriss Debby’ye sunduğunu bildirdi.

Yeni anayasa, ülkenin tam başkanlık sistemine geçişine imkan tanıyor.

Yasanın referanduma götürülmesini öneren muhalefetin hafta başında yaptığı başvuru reddedilmişti.

Anayasa, bu yıl mart ayında siyasetçi, dini önderler ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bir araya getiren forumda kabul edildikten sonra 11 Nisan'da hükümet tarafından onaylanmıştı. Muhalefet, forumu boykot etmişti.

Çad, 1990’dan beri Cumhurbaşkanı İdris Debby tarafından yönetiliyor.

Muhabir: Mouhamed Gueye

AA

Anahtar Kelimeler:
çad BaşbakanıPadackeÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde altıncı cuma
Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde altıncı cuma
Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde altıncı cuma
Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde altıncı cuma
Dışarıda namaz kılan Müslümanlara hapis cezası
Dışarıda namaz kılan Müslümanlara hapis cezası
Dışarıda namaz kılan Arakanlı Müslümanlara hapis cezası
Dışarıda namaz kılan Arakanlı Müslümanlara hapis cezası
Irak'ta Sistani'den seçim açıklaması
Irak'ta Sistani'den seçim açıklaması
'Arakanlı Müslümanların kaçışları devam ediyor'
'Arakanlı Müslümanların kaçışları devam ediyor'
Gazze'de 5 çocuk şehit oldu
Gazze'de 5 çocuk şehit oldu
Emekli olduğu gün büyük ikramiye kazandı
Emekli olduğu gün büyük ikramiye kazandı
THY'den Karadağ'da tanıtım günleri
THY'den Karadağ'da tanıtım günleri

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ