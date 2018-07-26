Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Göreve geldiğimizde Afrika kıtasında büyükelçilik sayımız 12'ydi. Şimdi ise büyükelçilik sayımız 41 oldu. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından bu çok önemli." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün küresel meselelerde sözü, tavrı, bütün bunlarla beraber duruşu merak edilen bir Türkiye varsa şüphesiz bu, son 16 yılda verilen çok yönlü gayretlerin eseridir." diye konuştu.