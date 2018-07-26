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"Büyükelçilik sayımız 41 oldu"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göreve geldiğimizde Afrika kıtasında büyükelçilik sayımız 12'ydi. Şimdi ise büyükelçilik sayımız 41 oldu. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından bu çok önemli." dedi.

"Büyükelçilik sayımız 41 oldu"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göreve geldiğimizde Afrika kıtasında büyükelçilik sayımız 12'ydi. Şimdi ise büyükelçilik sayımız 41 oldu. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından bu çok önemli." dedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 14:12
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"Büyükelçilik sayımız 41 oldu"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Göreve geldiğimizde Afrika kıtasında büyükelçilik sayımız 12'ydi. Şimdi ise büyükelçilik sayımız 41 oldu. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından bu çok önemli." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün küresel meselelerde sözü, tavrı, bütün bunlarla beraber duruşu merak edilen bir Türkiye varsa şüphesiz bu, son 16 yılda verilen çok yönlü gayretlerin eseridir." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBüyükelçilik Sayısı
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