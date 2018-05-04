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Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde altıncı cuma

İsrail askerlerinin gerçek mermi ve orantısız güç kullanımına rağmen Filistinliler bugün de Gazze sınırında toplandı. Bugünkü gösterilere 'Filistinli İşçilerin Cuması' adı verildi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde altıncı cuma

İsrail askerlerinin gerçek mermi ve orantısız güç kullanımına rağmen Filistinliler bugün de Gazze sınırında toplandı. Bugünkü gösterilere 'Filistinli İşçilerin Cuması' adı verildi.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:01
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Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde altıncı cuma

İsrail ablukası altında 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'ndeki binlerce Filistinli, 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında bugün de sınırda toplandı.

"Filistinli İşçilerin Cuması" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün altıncı cumasındaki gösterilerin en önemli adresi yine Gazze sınırı oldu.

İsrail askerlerinin gerçek mermi ve orantısız güç kullanımına rağmen Gazze'deki Filistinliler sınır hattındaki barışçıl gösterilerinden vazgeçmiyor.

Göstericiler, İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılmasını ve 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep ediyor.

Önceki gösterilerde olduğu gibi protestocular cuma namazını yine sınırda kıldı. Filistinlilerin barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri Gazze sınırının 5 farklı bölgesinde devam ediyor.

Göstericiler, İsrail'in keskin nişancılarından korunmak için yine sınırda lastik yakıyor ve Gazze'nin farklı bölgelerinden dumanlar yükseliyor.

Filistin yerel kaynaklarına göre, sıcak havaya rağmen Gazze sınırında toplanan Filistinli göstericilere İsrail askerlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı bombalarla müdahale ettiği ve bazı göstericilerin yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi makamlarından, şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

İkindi namazından sonra yoğunlaşması öngörülen gösterilerin akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteci ve 18 yaş altındakilerin bulunduğu 50 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, 6 binden fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler, gösterilerini İsrail'in kuruluş yıl dönümü ve "Büyük Felaket" adını verdikleri "Nekbe"nin tarihi olan 15 Mayıs'a kadar sürdürmeyi planlıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gazze ŞeridiGazzeİsrail Ablukası
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