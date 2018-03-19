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'Büyük bir zulüm üzerimizden kalktı'

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar, Afrin'in Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılmasının sevincini yaşıyor. Abbadi Nuri, "Büyük bir zulüm üzerimizden kalktı." dedi.

'Büyük bir zulüm üzerimizden kalktı'

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar, Afrin'in Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılmasının sevincini yaşıyor. Abbadi Nuri, "Büyük bir zulüm üzerimizden kalktı." dedi.

19 Mart 2018 Pazartesi 11:29
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'Büyük bir zulüm üzerimizden kalktı'

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Afrin ilçe merkezinde kontrolü sağlamasının sevincini yaşıyor.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle sığındıkları Şanlıurfa'da, yaklaşık 7 yıldır yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, Zeytin Dalı Harekatı'nda gelinen noktada, sivillerin zarar görmemesinden dolayı mutlular.

Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı Ekrem Dede, yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda hedeflenen başarıya ulaşıldığına inandığını söyledi.

Dede, Türkiye'nin baskı ve zulüm gören Suriyelileri kurtarmak için yoğun çaba gösterdiğini dile getirerek, Mehmetçik önderliğinde terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin zulmünün bitirildiğini anlattı.

Afrin zaferinin rastladığı günün önemine işaret eden Dede, "Türk milletini ve Suriye halkını tebrik ederim. Afrin terör örgütünden kurtuldu. Allah'ın bir hikmetidir, bugün 18 Mart 1915'i, ikinci Çanakkale'yi yaşıyoruz. Buradan dünya ülkelerine sözümüz vardır, şimdi Afrin ile Rakka'yı mukayese yaparsak, bir örgüt bir şehri yerle bir etti ama Afrin'de burun dahi kanamadı." dedi.

"Afrin'de hak ve adalet kazandı"

Rakkalı sığınmacılardan Salih Handavi de Afrin zaferi dolayısıyla Türkleri ve Suriyelileri tebrik ettiğini söyledi.

Mehmetçik sayesinde ülkesindeki kritik bir bölgenin terörden arındırıldığını vurgulayan Handavi, "Büyük bir zafer oldu. Zeytin Dalı Harekatı'nın Fırat nehrinin doğusuna da ulaşmasını istiyoruz. Dünya ülkeleri bunu görsün, terör örgütü YPG/PKK zulmü karşısında Afrin'de hak ve adalet kazandı. Terör örgütü 2 yıl önce Afrin'de bizim 50 şehidimizi arabaların üstüne koyarak çarşılarda gezmişti. Şimdi bugüne dönünce ÖSO ve Türk askerinin zaferine baktığımızda ne şehidimiz, ne yaralımız var. Şehri yıkmadılar, bugün ile o günü karşılaştırırsak bugüne hamdolsun." diye konuştu.

"Kadınlar ve çocuklar korkmadı"

Terör örgütü YPG/PKK'nın şehirleri baskı ve zulüm altında tuttuğunu hatırlatan Handavi, halen mazlum insanların hayatını kaybettiğini anlattı.

Afrin'de tahribatsız huzurun sağlanmasına dikkati çeken Handavi, "Terör örgütleri ve batılı destekçileri Rakka'yı yerle bir etti. Bugün Afrin'e bakarsak tam bir İslam fethidir, kadınları ve çocukları korkutmadılar, iyi baktılar. Afrin'de daha önce terör örgütü YPG/PKK halkın ve belediyenin arabalarını çaldı, vurdu, kırdı yaktı. Hastanenin malzemelerini aldı, bu ancak bir örgütün işidir." ifadelerini kullandı.

"Savaş değil fetihtir"

Suriyeli Abbadi Nuri ise sığınmacılar açısından tarihi bir dönemin yaşandığını söyledi.

Özellikle Türk ordusuna ve ÖSO mensuplarına sivil hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden Nuri, "Büyük bir zulüm üzerimizden kalktı. Bu fetihte, bir sivilin ve çocuğun burnu kanamadı. Uluslararası güçlere diyeceğim, işte bu fetihtir, savaş değildir. Temennimiz Zeytin Dalı Harekatı Fırat nehrinin doğusuna da uzanır. Rakka, Deyrizor, Haseke de bu örgütten kurtulur." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriTSKÖSOÖzgür Suriye OrdusuSuriyeli Sığınmacılar
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