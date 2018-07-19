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'Büyük bir memnuniyet duyuyorum'

İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Duncan, "Türkiye'de olağanüstü halin kaldırılması kararından son derece büyük bir memnuniyet duyuyorum." dedi.

'Büyük bir memnuniyet duyuyorum'

İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Duncan, "Türkiye'de olağanüstü halin kaldırılması kararından son derece büyük bir memnuniyet duyuyorum." dedi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 13:08
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'Büyük bir memnuniyet duyuyorum'

İngiltere, Türkiye'de 2016'daki darbe girişiminin ardından uygulanan olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden sonra 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL'in kaldırılmasıyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamasında, "Türkiye'de olağanüstü halin kaldırılması kararından son derece büyük bir memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanan Duncan, 2016'daki menfur darbe girişiminden iki yıl sonra hukukun üstünlüğü altında normale dönüşün artmasını beklediklerini bildirdi.

FETÖ'nün darbe teşebbüsünün hemen ardından 20 Temmuz'da TBMM'yi ilk ziyaret eden Avrupalı hükümet yetkilisi İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereFETÖOHAL
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