Bütçe açıklarınızı azaltın

WASHİNGTON - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa ve diğer bölgelerdeki borçlu ülkelere ekonomilerine daha fazla zarar vermeden kaçınmaları için bütçe açıklarını kademeli olarak azaltması çağrısında bulundu.

Lagarde, İsviçre'nin Zürih kentinde yaptığı konuşmada, harcamalardaki hızlı kesintilerin özellikle bir ülke zaten zayıf büyümeden sıkıntı çekiyorsa ekonomiyi yavaşlatacağı uyarısında bulundu.

Ülkeye özel uygulamalar olduğunu belirten Lagarde, ''Ciddi piyasa baskısı altındaki bazı ülkelerin hızlı hareket etmekten başka seçeneği yok. Herşey hesaba katılırsa düzeltme kademeli ve istikrarlı olmalı'' dedi.

Avrupa'da borçlarının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranını azaltmaya çalışan birçok ülke vergileri yükselterek ya da harcamaları kısarak bütçe açıklarını azaltma önlemleri aldığında ekonomileri daralırken, bu söz konusu ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'ye oranını düşürmeyi güçleştiriyor.

Hükümetlerin bu tuzaktan uzak durması, borç seviyelerini aşamalı olarak azaltması ve ekonomileri güçsüzse daha fazla kesintiye gitmemesi gerektiğini vurgulayan Lagarde, ''Mali düzeltmeyi frenlemeden kaçınılamaz. Ancak düzeltme doğru olursa büyümeye çok fazla zarar vermeyeceğinden emin olabiliriz'' diye konuştu.

Kemer sıkma karşısında büyümenin tartışıldığını belirten Lagarde, ''Bunun yanlış tartışma olduğuna inanıyorum. İstikrar ve büyüme için iyi bir strateji tasarlayabiliriz'' ifadesini kullandı.

IMF, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin ediyor.

ABD ekonomisinin muhtemelen yüzde 2,1 büyüyeceğini öngören IMF'ye göre, Avro Bölgesi'nin resesyona girmesi bekleniyor.