Burundi'nin Devlet Başkanı Yardımcısı ülkeyi terk etti

BUJUMBURA - Burundi'de Pierre Nkurunziza'nın devlet başkanı seçiminde yeniden aday olmasına karşı çıkan Devlet Başkanı Yardımcısı Gervais Rufyikiri, ölüm tehditleri aldığını ve bu nedenle ülkeyi terk ettiğini belirtti.



Rufyikiri, Fransız televizyon kanalı France 24'te katıldığı bir programda, 25 Nisan'dan bu yana ölüm tehditleri aldığını ve bunların Nkurunziza'nın adaylığına karşı olduğunu açıklamasından sonra başladığını söyledi.



Devlet Başkanı Nkurunziza'nın Danışmanı Willy Niamitwe ise Twitter hesabından "Güle güle Rufyikiri, nihayet kurtulduk" yazdı.



Niamitwe, Rufyiki'nin ülkeden kaçabileceğine ilişkin söylentiler çıktıktan sonra, devlet başkanı yardımcısının çalışma ziyareti dolayısıyla Burundi'den ayrıldığını kaydetmişti.



