Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Burundi'de genel ve yerel seçimlere katılım yüzde 70

Burundi Ulusal ve Bağımsız Seçim Komisyonu Burundi'de genel ve yerel seçimlere katılımın yüzde 70 olduğunu duyurdu.

Burundi'de genel ve yerel seçimlere katılım yüzde 70

Burundi Ulusal ve Bağımsız Seçim Komisyonu Burundi'de genel ve yerel seçimlere katılımın yüzde 70 olduğunu duyurdu.

30 Haziran 2015 Salı 10:08
357 Okunma
Burundi'de genel ve yerel seçimlere katılım yüzde 70

BUJUMBURA - Burundi Ulusal ve Bağımsız Seçim Komisyonu (CENI), dün yapılan genel ve yerel seçimlere katılımın yüzde 70 olduğunu bildirdi.

CENI Başkanı Pierre Claver Ndayicariye, seçmenlerin yüzde 70'inin oy kullandığını, kuzeydeki Kayanza ve Ngosi ile doğudaki Gitega gibi kalabalık vilayetlerde seçimlere katılımın oldukça fazla olduğunu, bazı bölgelerde ise sandıkların planlanandan erken kapandığını belirtti. 

CENI Başkanı Ndayicariye'nin açıklamasından sonra Burundi'de Sivil Toplum Kuruluşlarının Kalkınması Forumu (FOCODE) Başkanı Pacifique Nininahazwe, katılım oranının "gülünç" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Halka boykot çağrısında yaptıklarını hatırlatan muhalefetteki dayanışma ve Kalkınma Hareketi partisinin Genel Sekreteri François Nyamoya da "Seçimlere katılmadık, CENI katılım oranının yüzde 100'ü geçtiğini bile söyleyebilir. Bunu kabul etmiyoruz" dedi. 

Başta Pierre Nkurunziza'nın devlet başkanı seçimine tekrar aday olmasını protesto edenlerin bulunduğu birçok mahalle sakini ise muhalefetin tepkisini çekmemek için oy kullandıktan sonra parmaklarına sürülen mürekkebi hemen yıkadığını ifade etti. Ayrıca bazı mahalle sakinleri de güvenliklerinden endişe ettikleri için oy kullanmaya gittiklerini kaydetti. 

AB, Seçim Gözlem Misyonu'nu Burundi'den çekti

Öte yandan AB'nin resmi Facebook hesabında yayımlanan açıklamada, Burundi'deki Seçim Gözlem Misyonu'nun kalıcı olarak ülkeden çekildiği belirtildi.

Açıklamada, seçimlerin güvenilir, şeffaf ve kapsayıcı olması için en basit koşulların bile sağlanmaması nedeniyle misyonun çekildiği vurguladı.

AB, 29 Mayıs'ta seçimlerin barışçı ve şeffaf yapılmasının mümkün olmadığı ülkede, gözlem misyonunun görevinin askıya alındığını duyurmuştu.

AA

Son Güncelleme: 30.06.2015 12:03
Anahtar Kelimeler:
önce VatanBurundi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ