Burundi'de genel ve yerel seçimlere katılım yüzde 70

BUJUMBURA - Burundi Ulusal ve Bağımsız Seçim Komisyonu (CENI), dün yapılan genel ve yerel seçimlere katılımın yüzde 70 olduğunu bildirdi.

CENI Başkanı Pierre Claver Ndayicariye, seçmenlerin yüzde 70'inin oy kullandığını, kuzeydeki Kayanza ve Ngosi ile doğudaki Gitega gibi kalabalık vilayetlerde seçimlere katılımın oldukça fazla olduğunu, bazı bölgelerde ise sandıkların planlanandan erken kapandığını belirtti.

CENI Başkanı Ndayicariye'nin açıklamasından sonra Burundi'de Sivil Toplum Kuruluşlarının Kalkınması Forumu (FOCODE) Başkanı Pacifique Nininahazwe, katılım oranının "gülünç" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Halka boykot çağrısında yaptıklarını hatırlatan muhalefetteki dayanışma ve Kalkınma Hareketi partisinin Genel Sekreteri François Nyamoya da "Seçimlere katılmadık, CENI katılım oranının yüzde 100'ü geçtiğini bile söyleyebilir. Bunu kabul etmiyoruz" dedi.

Başta Pierre Nkurunziza'nın devlet başkanı seçimine tekrar aday olmasını protesto edenlerin bulunduğu birçok mahalle sakini ise muhalefetin tepkisini çekmemek için oy kullandıktan sonra parmaklarına sürülen mürekkebi hemen yıkadığını ifade etti. Ayrıca bazı mahalle sakinleri de güvenliklerinden endişe ettikleri için oy kullanmaya gittiklerini kaydetti.

AB, Seçim Gözlem Misyonu'nu Burundi'den çekti

Öte yandan AB'nin resmi Facebook hesabında yayımlanan açıklamada, Burundi'deki Seçim Gözlem Misyonu'nun kalıcı olarak ülkeden çekildiği belirtildi.

Açıklamada, seçimlerin güvenilir, şeffaf ve kapsayıcı olması için en basit koşulların bile sağlanmaması nedeniyle misyonun çekildiği vurguladı.

AB, 29 Mayıs'ta seçimlerin barışçı ve şeffaf yapılmasının mümkün olmadığı ülkede, gözlem misyonunun görevinin askıya alındığını duyurmuştu.