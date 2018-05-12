Burundi'de terör saldırısı: 26 ölü

Burundi Kamu Güvenliği Bakanı Alain Guillaume Bunyoni, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cibitoke vilayetinde gerçekleştirilen terör saldırısında 26 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bunyoni, 24 kişinin evinde, 2 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini kaydederken saldırı hakkında daha fazla detay paylaşmadı.

AP'ye konuşan bir bölge sakini ise saldırganların bölgedeki evleri ateşe verdiğini, halkı silah ve palayla ya da yakarak öldürdüğünü söyledi. Güvenlik nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen kişi, saldırıda eşini ve iki çocuğunu kaybettiğini aktardı.

Referanduma hazırlanıyor

Burundi, 17 Mayıs’ta devlet başkanının görev süresinin 5 yıldan 7 yıla uzatılması için referanduma gitmeye hazırlanıyor.

Referandumdan onay çıkması halinde mevcut Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın eski görev süreleri sayılmayacak, 2020 ve 2027’deki seçimleri kazanması halinde 2034 yılına kadar görevde kalabilecek.

Ülkede 13 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından ülkede siyasi kriz ve şiddet olayları başlamıştı.