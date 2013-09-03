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Bulgular Avrupa'daki çeşitli laboratuvarlara gönderildi

Suriye'de BM kimyasal silah inceleme heyeti tarafından toplanan bulgular incelenmek üzere Avrupa'daki çeşitli laboratuvarlara gönderildi.

Bulgular Avrupa'daki çeşitli laboratuvarlara gönderildi

Suriye'de BM kimyasal silah inceleme heyeti tarafından toplanan bulgular incelenmek üzere Avrupa'daki çeşitli laboratuvarlara gönderildi.

03 Eylül 2013 Salı 08:27
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Bulgular Avrupa'daki çeşitli laboratuvarlara gönderildi
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 Suriye'de BM kimyasal silah inceleme heyeti tarafından toplanan bulgular incelenmek üzere Avrupa'daki çeşitli laboratuvarlara gönderildi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü bölgeden Hollanda'nın Lahey kentine dönen heyet, örnekleri tasnif ederek test için Avrupa'daki çeşitli laboratuvarlara gönderdi.

Laboratuvarların önceden inceleme için hazırlık yaptıkları ve bulguların ulaşmasının ardından çalışmaların başlayacağı belirtildi.

Öte Yandan  BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un New York'takiSuriye mesaisi sürüyor. Ban, bugün  BM güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi olan 10 ülkenin temsilcilerini Suriye'deki gelişmeler vekimyasal silah incelemesi konularında bilgilendirecek.

Genel Sekreter'in Rusya'daki G-20 Zirvesi için bugün New York'tan ayrılması bekleniyor.

Şam'daki incelemelere nezaret eden BM Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Angela Kane de 21 Ağustos'ta Şam Doğu Guto'da gerçekleşen olayın araştırılması için daha önce Genel Sekreter'e mektup gönderen üye ülkeleri bugün konuya ilişkin bilgilendirecek.

AA

Son Güncelleme: 03.09.2013 08:28
Anahtar Kelimeler:
KimyasalSuriye
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