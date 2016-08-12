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'Bulgaristan’ı sığınmacılara boğmak istemem'

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, “Türkiye ile ilişkilerimizin mümkün olduğunca iyi olmasını istiyorum. Bulgaristan’ı sığınmacılara boğmak istemem.” dedi.

'Bulgaristan’ı sığınmacılara boğmak istemem'

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, “Türkiye ile ilişkilerimizin mümkün olduğunca iyi olmasını istiyorum. Bulgaristan’ı sığınmacılara boğmak istemem.” dedi.

12 Ağustos 2016 Cuma 12:08
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'Bulgaristan’ı sığınmacılara boğmak istemem'

 Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, NOVA televizyonunda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kasası olduğu iddia edilen Abdullah Büyük’ün Türkiye’ye iade edilmesinin ardından gelişmeleri değerlendirdi. 

FETÖ üyesinin iade prosedüründe yasaların işletilmediği eleştirilerine yanıt veren Borisov “Abdullah Büyük Türkiye’ye iade ettiğimiz 25 bin kişiden sadece biridir.” ifadesini kullandı.

Borisov, Türkiye sınırından 25 bin, Yunanistan sınırından ise bin kişinin ülkeye kaçak giriş yapmaya çalışırken yakalandığını ve bunların geri gönderildiğini belirtti.

“Sürekli olarak kimliksiz birtakım insanları durdurup geri yolluyoruz. Bu adeta bir savaştır.” diyen Borisov, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye ilişkilerinin “krizin eşiğinde” olduğunu söyledi.

Borisov AB-Türkiye ekseninde liderlerin her gün karşılıklı suçlamalarda bulunduklarına işaret ederek, ''Türkiye ile iyi ilişkilerimizin olması şarttır. Ben sonunda göçmenlerin kimin elinde kalacağından endişeliyim.” diye konuştu.

AB'de Bulgaristan dışındaki ülkelerin büyük bir bölümünün artık kendi sınırlarına setler çektiklerini, ancak Bulgaristan’ın Yunanistan ile olan sınırında böyle bir engelin olmadığına işaret eden Borisov, “Benim için (Türkiye’de) muhatabımın kim olacağı önemli değil. Benim için hayati önem taşıyan konu Bulgaristan’a sığınmacı dalgasının gelmemesidir.” ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 12.08.2016 12:10
Anahtar Kelimeler:
BulgaristanBoyko BorisovNOVA TelevizyonuFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖTürkiyeAB
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