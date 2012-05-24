Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118251
ALTIN
162.794
DOLAR
3.8430
STERLİN
5.3196
EURO
4.7254
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bulgaristan'da deprem

Bulgaristan'da 4,2 büyüklüğünde yeni deprem

Bulgaristan'da deprem

Bulgaristan'da 4,2 büyüklüğünde yeni deprem

24 Mayıs 2012 Perşembe 10:22
510 Okunma
Bulgaristan'da deprem

Bulgaristan başkenti Sofya;nın 30 kilometre doğusundaki Pernik şehrinde gece saat 01.00;da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bulgaristan Bilimler Akademisi'ne bağlı Merkez Rasathanesi, depremin merkez üssünün Pernik;in Tzırkva semtinde 10 kilometrelik bir derinlikte olduğunu açıkladı.
Aynı yerde 22 Mayıs'ta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken son deprem Pernik halkı arasında yeni bir paniğe neden oldu.  
Pernik Belediye Başkanı Rositza Yanakieva, depremden sonra şehir sakinlerinin büyük bölümünün geceyi sokakta geçirdiklerini kaydetti.
Merkez Rasathanesi Genel Müdür Yardımcısı Prof. Svetoslav Simeonov da, büyük depremlerden sonra artçı sarsıntıların bazen aylarca sürebileceğini  ancak şiddetinin giderek azaldığını söyledi.

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 02:22
Anahtar Kelimeler:
DepremBulgaristanPernikSofya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt
ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt
Srebrenitsalı annelerden Dodik'e verilen plakete tepki
Srebrenitsalı annelerden Dodik'e verilen plakete tepki
Trump Kuzey Kore'nin sözünde duracağına inanıyor
Trump Kuzey Kore'nin sözünde duracağına inanıyor
Almanya'da camiye saldırı
Almanya'da camiye saldırı
İran'dan İngiltere'ye tepki
İran'dan İngiltere'ye tepki
BM'den Myanmar'a soykırım tepkisi
BM'den Myanmar'a soykırım tepkisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ