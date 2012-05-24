Bulgaristan'da deprem

Bulgaristan başkenti Sofya;nın 30 kilometre doğusundaki Pernik şehrinde gece saat 01.00;da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bulgaristan Bilimler Akademisi'ne bağlı Merkez Rasathanesi, depremin merkez üssünün Pernik;in Tzırkva semtinde 10 kilometrelik bir derinlikte olduğunu açıkladı.

Aynı yerde 22 Mayıs'ta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken son deprem Pernik halkı arasında yeni bir paniğe neden oldu.

Pernik Belediye Başkanı Rositza Yanakieva, depremden sonra şehir sakinlerinin büyük bölümünün geceyi sokakta geçirdiklerini kaydetti.

Merkez Rasathanesi Genel Müdür Yardımcısı Prof. Svetoslav Simeonov da, büyük depremlerden sonra artçı sarsıntıların bazen aylarca sürebileceğini ancak şiddetinin giderek azaldığını söyledi.



