Bulgaristan seçiminde Türklere sandık oyunu

ANKARA

Bulgaristan hükümetinin Türkiye'de 140'tan fazla olan sandık sayısını 35'e düşürmesi nedeniyle oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

Ülkede bugün yapılan parlamento seçimlerinde, Türkiye'de 140'tan fazla olan sandık sayısının 35'e düşürülmesi sabahın erken saatlerinde oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Bulgaristan Merkez Seçim Kurulunun oy kullanma işlemlerinin başlamasına çok kısa süre kala AB dışındaki ülkelerde oy vereceklerin sandık başında Kiril alfabesiyle dilekçe doldurması şartı getirmesi, yurt dışındaki Bulgaristan vatandaşı binlerce seçmenin tepkisine neden oldu.

Sandık başında doldurulması gereken bu dilekçeler, Kiril alfabesini bilmeyen Bulgaristan vatandaşlarının zorluk yaşamasına neden olacağından oy kullanımını zorlaştıracak.

Bu durum Türkiye'deki binlerce çifte vatandaşın da oy kullanmasını güçleştirmesinin yanı sıra Türkiye'deki sandıklardan daha az sayıda oy çıkmasına neden olacak.

Bulgaristanlılar, yolsuzluk, sosyal adaletsizlik, ırkçı söylemler ve yabancı düşmanlığının yanı sıra Türkiye'den gelmek isteyen çifte vatandaşların engellenmesi tartışmalarının gölgesinde genel seçim için oy kullanıyor.

Bulgaristan'da yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işleminde sandıklar akşam 20.00'de kapanacak.

ZİK'e göre, ülkede 6 milyon 500 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Bulgaristan vatandaşları için yurt dışında 35'i Türkiye'de olmak üzere 70 ülkedeki 371 noktada sandık bulunacak.

İstanbul'da 'Kiril alfabesiyle dilekçe' yoğunluğu

Bulgaristan'daki parlamento seçimleri için İstanbul genelinde 7 sandık kuruldu.

İstanbul'da yaşayan çifte vatandaşlar, saat 07.00'de açılan sandıklarda Bulgaristan'dan gelen görevliler nezaretinde oy kullanmaya başladı.

Sandıkların yetersiz kalması ve Bulgaristan Seçim Kurulunca parlamento seçimlerinde AB üyesi ülkeler dışında oy kullanacaklara Kiril alfabesiyle sandık kurulu önünde dilekçe yazma mecburiyeti getirilmesi, sandık başlarında yoğunluğa neden oluyor.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mobil büfelerle seçmenlere ikramlarda bulunuyor.

"Sandıktan sandığa otobüslerle insan taşıyoruz"

Avcılar'da oy kullanan ve bölgedeki vatandaşların oyunu rahat kullanması için çalışan Bulgaristan göçmeni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Vekili Mehmet Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerindeki erken seçim nedeniyle oy kullanmak için sandık başına geldiklerini söyledi.

Özgür, daha önce Türkiye genelinde 141 sandık kurulurken, bu kez sayının 35'e düşürüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"1989'da yaklaşık 500 bin Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç oldu. Buna rağmen gördüğünüz gibi Bulgar zulmüyle karşı karşıyayız. Avcılar'daki sayı E-5'e kadar taşmış. Türkiye'de çifte vatandaş olarak oy kullanabilen 350 bin Bulgaristan göçmeni var. Çok büyük yoğunluk yaşanıyor. Biz vatandaşlarımızın tümüyle oy kullanabilmesi için yoğunluğa göre sandıktan sandığa otobüslerle insan taşıyoruz. İnşallah tüm vatandaşlarımız oyunu kullanabilecek."

Semra Eyüpoğlu da talebin fazla olması ve dilekçelerin tek tek Kiril alfabesiyle yazılmaya çalışılmasının izdihama yol açtığını kaydetti.

"Olaylar nedeniyle Türkiye'de oy kullanmak zorunda kaldık"

Edirne'de Bulgaristan vatandaşları konsoloslukta, Kırklareli'de ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Lisesinde saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti.

İlk oyu kullanan Zaid Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin Bulgaristan'a hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.



Bulgaristan'da güçlü bir iktidarın oluşmasını istediklerini belirten Yılmaz, ülkede seçmenlere yönelik yapılan baskıları ise kabul etmediklerini söyledi.



Seçimlerde ailesiyle Bulgaristan'da oy kullanmayı planladığını ancak son olaylar nedeniyle Türkiye'de oy kullanmak zorunda kaldığı anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:



''Ailemle birlikte Bulgaristan'a gidebilirdim ama son olaylar benim gibi birçok kişiyi durdurdu. Bize bu imkanı vermedi. Bunlar üzücü olaylar, insanların haklarının kısıtlanmaması gerekiyor. Bunu da devletin garanti etmesi gerekiyor. Bulgaristan'da barışı, refahı ve huzuru istiyoruz. Çünkü huzursuz günlerini çok yaşadık. Huzursuz günlerini yaşadığımızdan dolayı Türkiye'deyiz."

"Demokratik haklarını kullanamıyorlar"

Kocaeli'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları da oy kullanmak için sandık başına gitti.

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Türk) Genel Başkanı Bayram Çolakoğlu, sandık kısıtlaması nedeniyle sıkıntı yaşandığını belirterek, "İnsanlar demokratik haklarını kullanamıyorlar." dedi.

Yalova'daki Bulgaristan vatandaşları, Bulgaristan'daki genel seçimler için oy kullanıyor.

"Huzur içinde oy kullanılmasını sağlayacağız"

Yalova Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç) Başkanı Lütfi Özgür, Kiril alfabesiyle form doldurulmasının zorluğuna dikkati çekerek, "Maalesef küçük yaşta Türkiye'ye gelenler, 27 sene önce gelenler, bugün oy kullanıyorlar fakat Bulgarca bilmiyorlar. Beyannameler Kiril alfabesi. Bu bir çile, bize yapılan bir zulüm ama biz yılmadan usanmadan çillere göğüs geren bir toplumuz. Bugün de sabahtan akşama kadar huzur içinde vatandaşlarımızın oy kullanmalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Dilekçe yazamayan bazı vatandaşlar oy kullanamadı

Kırklareli'nde yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının, Bulgaristan'daki genel seçimler için oy kullanma işlemleri devam ediyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Lisesinde 07.00'den itibaren sandık başına giden Bulgaristan vatandaşları, Bulgaristan Merkez Seçim Kurulunca, genel seçimlerde AB üyesi ülkeler dışında oy kullanacaklara getirilen Kiril alfabesiyle sandık kurulu önünde dilekçe yazma uygulamasına tepki gösterdi.

Kiril alfabesiyle dilekçe yazamayan bazı vatandaşlar ise oy kullanamadan okuldan ayrılmak zorunda kaldı.

Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamayı doğru bulmadıklarını söyledi.

"Kendimizi baskı altında hissediyoruz"

Bazı vatandaşların Kiril alfabesini bilmediğini ifade eden Ateş, uygulama ile vatandaşların anayasal haklarının kısıtlandığına dikkat çekti.

Bu uygulamanın oy kullanılmaması yönünde yapılan bir uygulama olduğunu değerlendiren Ateş, şöyle konuştu:

"Bize göre bu uygulama demokratik bir şey değil. Burada kişisel bir baskı yok ama oy anlamında bir baskı tabii ki var, olduğu için de bu alfabe devreye girdi. Bu dönemde sıkıntılar biraz daha fazla. Yaşlılarımız yada burada doğan gençler dilekçe konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu alfabeyi bilmiyor ya da yaşlılarımız unutmuş. Bundan sonraki dönemlerde de inşallah böyle bir sıkıntı olmaz. Kendimizi baskı altında hissediyoruz. Böyle olunca yığılmalar da oluyor. İnsanlar sıkıntı yaşıyor."

Türkiye'deki seçmen merkezleri

Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları da Bulgaristan'daki genel seçimler için Tekirdağ'da 6, İzmir'de 5, İstanbul'da 7, Ankara'da 2, Kocaeli'de 2, Edirne'de 1, Yalova'da 1, Lüleburgaz'da 1, Kırklareli'de 1, Bursa'da 8 olmak üzere toplam 35 sandık kuruldu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde saat 07.00-20.00 saatlerinde oy kullanacaklar için seçim merkezleri şu şekilde:

TEKİRDAĞ

- Süleymanpaşa İlkokulu Orta Cami Mah. Orta Cami sok. 2 Eskicami Tekirdağ

- Yeşiltepe İnönü İlkokulu Yeşiltepe Mah. Şehit Er İdris Özgür Cad. No:42 Ergene

- Atatürk Mezlek ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Mah. Edirne Cad. 8 Sok. No: 8 Ergene

- Sanayiciler İlkokulu İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:9 Kapaklı

- Vali Şenol Engin İlkokulu Havuzlar Mah., Güinihal Sok.No:1 59850 Çorlu

- Vehbi Günaştı İlkokulu Şeyh Sinan Mah. Güney Cad. No:50 59850 Çorlu

İZMİR

- Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atatürk Mah. Hürriyet Cad. No:175 Bornova/izmir

- Reşat Turhan İlkokulu Gürpınar Mah. 7056/1 Sok. No:12 Pınarbaşı İzmir

- Çamlıkule İlkokulu Çamlıkule Mah. 254/17 Sok. Çamlıkule, Buca Çamlıpınar İzmir

- Mustafa Kemal İlk ve Ortaokulu Hürriyet Mah. Gazi Atatürk Sok. No:2 Görece Cad. Menderes/İzmir

- Gaziemir Remzi Doğan İlk ve Ortaokulu Hürriyet Mah. Sarnıç Cad. 1173-1174 Sok. No:10 Gaziemir/İzmir

İSTANBUL

- Bulgaristan Başkonslosluğu Ahmet Adnan Saygun Bulvarı, No:34, Ulus, Beşiktaş/İstanbul

- Avcılar Endüstri Meslek Lisesi E5 Karayolu, Avcılar Merkez/İstanbul

- Prof. Ahat Andıcan Ortaokulu Başakşehir Mah. Selçuklu Cad. No:1 Göçmen Konutları/İstanbul

- Güneşli İlköğretim Okulu Koçman Cad. No:7 , Bağlar, Güneşli, Bağcılar/İstanbul

- Nüzhet Usta Bilgincan Ortaokulu İstiklal Mah. Küçük Ayazma Cad. No:62 Kıraç, Esenyurt/İstanbul

- Salih Nafiz Tüzün Ortaokulu Orta Mahallesi, Yalnız Selvi Cad., Çam Ağacı Sok. No:4 Soğanlık, Kartal/İstanbul

- Cebeci Sultançifliği İlköğretim Okulu Çanakkale Şehitleri ca. 2/A Cebeci Mah. Sultangazi/İstanbul

ANKARA

- Ankara Bulgaristan Büyükelçiliği Remzi Oğuz Arık Mah. Çankaya/Ankara

- Ayyıldız İlköğretim Okulu Ayyıldız Mah. Atatürk Bulvarı. No:1 Pursaklar/Ankara

MANİSA

- Polinas Endüstri Meslek Lisesi Güzelyurt Mah. 5801 Sok. No:8 Yunus Emre Manisa

KOCAELİ

- Kroman Çelik İlköğretim Okulu Bağdad Mah. No: 1044/3, Arapçeşme Cad. Gebze/Kocaeli

- Atatürk Ortaokulu Kadıköy Mah. İzmit/Kocaeli

EDİRNE

- Edirne Bulgaristan Başkonsolosluğu Saraca Paşa Mah. Talat Paşa Sok. No: 146 Edirne

YALOVA

- Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu Şehit Mustafa Kalender Mah. No:1 Yalova

LÜLEBURGAZ

- 8 Kasım İlkokulu Yıldız Mah. General Ferhat Akat Cad. No:12 Lüleburgaz

KIRKLARELİ

- Kırklareli Odalar Borsalar Birliği Anadolu Lisesi Bademli Mah. Eriklice Mevkisi, Kırklareli

BURSA

- İstanbul Bulgaristan Konsolosluğu Bursa Hizmet Ofisi Adalet Mah. Aydın Sok. No: 1 Hürriyet Osmangazi/BURSA

- Akhisar İlköğretim Okulu Akhisar Mah. 7. sok. No:1 İnegöl Bursa

- Mümin Gençoğlu İlköğretim Okulu Kırkpınar Cad. Duaçınar Mah. Okul Sok.No:1 Yıldırım/BURSA

- Toplukonutlar İlköğretim Okulu Yeni Mah. Osmangazi Cad. NO:12 Kestel/BURSA

- Ali Durmaz İlköğretim Okulu Göçmen Konutları, Balkan Mah. Kanuni Cad. No: 40 Görükle, Nilüfer/ Bursa

- Nedim Öztan İlköğretim Okulu Esentepe Mah. Yeni Sanayi Cad.No:69 Karaman, Nilüfer/BURSA

- Demirtaş Gevher Sönmez İlköğretim Okulu Demirtaş Sakarya Mah. 26. sok. No:2 Osmangazi/Bursa

- Ali Hadi Türkay İlköğretim Okulu Yenibağlar Mevkisi, Hamitler Mah., Ay Cad. No74, Osmangazi/Bursa