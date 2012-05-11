Bulgaristan ''dürüst gümrükçü'' bulamıyor

Gümrükler Ajansı'ın 118 kişilik boş kadrosu için yılbaşından bugüne kadar dört kez açtığı ve toplam 5 bin 900 adayın katıldığı sınavlarda, ''dürüstlük'' testini sadece 38 kişi geçebildi.



Gümrükler Ajansı Müdürü Vanö Tanov, tüm adaylara, İngiliz istihbarat servislerinin hazırladığı 120 sorudan oluşan testin uygulandığını belirterek, ''Maalesef adayların büyük bir bölümü dürüstlük testini geçemiyor. Halen 80 kişilik kadro açığımız var'' dedi.

Bulgaristan–Türkiye sınırında Kaptan Andreevo Gümrük Kapısında bir süre önce düzenlenen operasyonda gece mesaide çalışan 30 gümrükçünün rüşvet suçlamasıyla göz altına alındığını hatırlatan Tanov, ''Aylardır Kaptan Andeevo'nın bağlı olduğu Svilengrad gümrüğü için de uygun personel adayı bulamıyoruz'' diye şikayet etti.

Kaptan Andreevo gümrüğünde kurulan yeni röntgen tesisinde çalışmak üzere başvuran adayların hiç birinin ''dürüstlük'' testinden geçemediğini sözlerine ekleyen Tanov, ''Test sonuçları tam bir trajedi'' ifadesini kullandı.