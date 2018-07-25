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Bulgaristan, domuz vebasına tel örgüyle önlem alacak

Bulgaristan, Afrika domuz vebası salgınının yayılmasını önlemek için ülkenin Romanya ile kara sınırına tel örgü çekiyor.

Bulgaristan, domuz vebasına tel örgüyle önlem alacak

Bulgaristan, Afrika domuz vebası salgınının yayılmasını önlemek için ülkenin Romanya ile kara sınırına tel örgü çekiyor.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:23
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Bulgaristan, domuz vebasına tel örgüyle önlem alacak

Bulgaristan Tarım Bakanı Rumen Porojanov, kuzeydeki komşuları Romanya’da görülen Afrika domuz vebası salgını nedeniyle iki ülke arasındaki 133 kilometrelik kara sınırında tel örgü çekileceğini bildirdi.

Bakan Porojanov, Silistre kentinde Kuzey Bulgaristan’daki besicilerin temsilcileri ile bir araya gelerek, Romanya’daki salgının Bulgaristan sınırına 70 kilometre yaklaştığını açıkladı.

Porojanov, yerel besicilerin de destek verdiği projenin 10 günde tamamlanması gerektiğini 4 sıra dikenli telden oluşacak engelin, yaban domuzu sürülerinin kalabalık geçtiği patika güzergahlarında daha sağlam inşa edileceğini belirtti.

Tarım Bakanı Porojanov, Romanya’daki domuz vebası salgını görülen merkez sayısının 300’ü aştığını öne sürdü.

Hükümetin bugün, Romanya ile sınır bölgesinde toplu yaban domuz avlarını yasaklaması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BulgaristanRumen Porojanov
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