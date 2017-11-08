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'Bulgaristan'daki 'Türklere azınlık statüsü' birçok sorunu çözecek'

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hacıoğlu, Bulgaristan'daki yaşayan Türklere "azınlık statüsü" verilmesi talebini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Kabul edilirse ülkedeki Türkler'in birçok sorunu çözülmüş olacak." dedi.

'Bulgaristan'daki 'Türklere azınlık statüsü' birçok sorunu çözecek'

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hacıoğlu, Bulgaristan'daki yaşayan Türklere "azınlık statüsü" verilmesi talebini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Kabul edilirse ülkedeki Türkler'in birçok sorunu çözülmüş olacak." dedi.

08 Kasım 2017 Çarşamba 15:26
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'Bulgaristan'daki 'Türklere azınlık statüsü' birçok sorunu çözecek'

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Zürfettin Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1990'dan bu yana Bulgaristan'da hiç kimsenin söyleyemediği "Türklere azınlık statüsü" talebini kamuoyunda açıkça dile getiren Mestan'a teşekkür etti.

Bulgaristan'daki en büyük etnik azınlığın Türkler olduğunun altını çizen Hacıoğlu, "Eğer statü isteği kabul edilirse Bulgaristan'da yaşayan Türklerin birçok sorunu çözülmüş olacak. İlk etapta Bulgaristan Türklerinin anadilde eğitim konusu yasal bir çerçeveye oturmuş olacak ve bu sorun ortadan kalkacak. Vakıf mallarının iadesiyle ilgili konu büyük ölçüde yasal çerçevede çözülmüş olacak. Açıkçası Bulgaristan Türklerinin birçok sorunu çözüme kavuşmuş olacak." diye konuştu.

Bulgaristan'ın mevcut anayasasında "ulusal azınlık" ibaresinin yer almadığını aktaran Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece bireylere, kendilerini hangi etnik gruba ait hissediyorlarsa onu ifade etme özgürlüğü var. Türklere azınlık statüsü verilmesi anayasa değişikliği ile giderilebilir ya da yasal bazı ilavelerle bu yapılabilir. Hükümet hemen tepki gösterdi. Savcıların sayın Lütvi Mestan'ı ifadeye çağırması gerektiğini ifade ediyorlar. Şu andaki siyasi konjonktürde bu mümkün gözükmüyor. Lütvi Mestan geçen hafta, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede faşistlerin hükümet ortağı olmasının kötü bir durum olduğunu, bunun kabul edilir bir şey olmadığını söyledi ve hükümetin istifasını istedi. Bulgaristan siyaseti, 1 milyona yakın Bulgaristan Türkünün taleplerini dikkate alıp gereğini yapar diye düşünüyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Balkan Rumeli Türkleri KonfederasyonuBulgaristan
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