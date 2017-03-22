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Bulgaristan Cumhurbaşkanından AB'ye 'sığınmacı yardımı' talebi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'in, ülkenin sığınmacı akınına uğraması durumunda AB Konseyi Başkanı Tusk’tan yardım talebinde bulundu.

Bulgaristan Cumhurbaşkanından AB'ye 'sığınmacı yardımı' talebi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'in, ülkenin sığınmacı akınına uğraması durumunda AB Konseyi Başkanı Tusk’tan yardım talebinde bulundu.

22 Mart 2017 Çarşamba 19:41
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Bulgaristan Cumhurbaşkanından AB'ye 'sığınmacı yardımı' talebi

SOFYA - Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in, ülkenin sığınmacı akınına uğraması durumunda Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk’tan yardım talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Radev bugün AB Konseyi Başkanı Tusk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Radev, Tusk'a daha önce ilettiği sığınmacı akınının yaşanması durumunda AB tarafından çalışma planı oluşturulması ve Bulgaristan'ın sınırlarının korunmasıyla ilgili talebini tekrarladı.

Tusk da Radev’in yardım talebini değerlendirdiğini iletti.

Gelecek ayın başında Bulgaristan'ı ziyaret edeceğini bildiren Tusk, bölgenin durumu ve AB'nin dış sınırlarının korunmasıyla ilgili Bulgar yetkililerden bilgi alacağını ifade etti.

Görüşmede, Radev ayrıca Tusk'a hafta sonu ülkede yapılacak parlamento seçimlerine ilişkin gelişmeleri aktararak, Türkiye ile yaşanan siyasi gerginlik konusunda bilgi verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan CumhurbaşkanıÖnce Vatan GazetesiABSığınmacı
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