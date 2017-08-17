Bulgaristan Başbakanı vatandaştan özür diledi

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, sosyal medyada kendisini tehdit eden paylaşımda bulunması üzerine güvenlik güçlerince sorgulanan vatandaşı telefonla arayarak özür diledi.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Borisov, kendisine karşı tehdit söylemlerini sosyal medyada paylaşan, bunun üzerine güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanan Vasil Kotzev adlı vatandaşı aradı.

Açıklamaya göre, Kotzev'in güvenlik yetkilileriyle sorun yaşadığını öğrendiğini belirten Borisov, şunları kaydetti:

“Kotsev’i telefonla arayıp olaydan haberdar olmadığımı, böyle bir baskıya maruz kaldığı için kendisinden özür dilemek istediğimi söyledim. O da benden özür diledi. Demokrasi budur. Herkes istediğini yazabiliyor işte. Samimi bir görüşme yaptık. Toplumun enerjisini boşa harcamayalım."

Kotzev de basına yaptığı açıklamada, Borisov'un kendisini arayarak özür dilediğini doğrulayarak, “Başbakan ile konuşurken kendisi hakkında düşüncelerimin değişmediğini, ondan hoşlanmadığımı bizzat bildirme olanağından yararlandım.” ifadelerini kullandı.

Kendisini sorgulayan güvenlik güçlerinin fikirdaşlarının isimlerini bildirmesini istediğini aktaran Kotzev, "Ülkenin ulusal telefon rehberini açın, oradakilerin yüzde 95’i benimle hemfikirdir.” dedi.

Bulgaristan vatandaşı 36 yaşındaki Vasil Kotzev, nisan ayında sosyal medya hesabından "Borisov, senin zamanın tükeniyor, artık halkın tüfekli sopalı sevgisini ifade etme zamanı geliyor." ifadelerini paylaştı.

Örgütlü Suçlarla Merkez Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve sorgulanan Kotzev, yine sosyal medya hesabından "Borisov’u öldürmek istemediğine dair beyanname imzalamak zorunda kaldığını" yazmıştı.