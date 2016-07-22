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Bulgaristan Başbakanı Borisov: Sağduyulu hiçbir politikacı darbeyi desteklemez

Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye’de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "Sağduyulu hiçbir politikacı bir hükümet darbesini desteklemez." dedi.

Bulgaristan Başbakanı Borisov: Sağduyulu hiçbir politikacı darbeyi desteklemez

Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye’de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "Sağduyulu hiçbir politikacı bir hükümet darbesini desteklemez." dedi.

22 Temmuz 2016 Cuma 16:44
582 Okunma
Bulgaristan Başbakanı Borisov: Sağduyulu hiçbir politikacı darbeyi desteklemez

SOFYA

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye’de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, Bulgar medyasına açıklamalarda bulundu.

Türkiye’deki darbe girişimine ilişkin Borisov, "Sağduyulu hiçbir politikacı bir hükümet darbesini desteklemez." diye konuştu. 

Dünyada gittikçe artan bir huzursuzluktan söz eden Borisov, "Orta vadede dünyaya huzur getirecek iyi bir şey görmüyorum. Dünyanın durumu iyi değil. İyi şeyler beklenmiyor." diye konuştu.

Sığınmacı krizi

Avrupa'daki sığınmacı krizine de değinen Borisov, "Göç dalgası ile ilgili ağır sorunlar bekliyoruz." dedi.

Borisov, Bulgaristan'ın iç bölgelerinde her gün 100-200 kaçak göçmen yakalandığını söyledi.

Ordu, jandarma ve sınır polisinin Türkiye sınırında güvenlik önlemlerine destek verdiğini belirten Borisov, ancak Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki sığınmacılar konusunda daha önce varılan anlaşmaların hiçbirinin uygulamaya getirilmediğini savundu.

"Bundan dolayı ordu, polis ve jandarma oradadır (sınırda) ve göç dalgası ile ilgili ağır sorunlar bekliyoruz" diyen Borisov, sığınmacı krizinin Bulgaristan'ın gündeminde önemli bir yer işgal ettiğini ifade etti.

"Geçmişteki Soğuk Savaş'ın gerçekleri günümüzde daha da karamsar renklerde tekrarlanıyor." diyen Borisov, Rus savaş uçaklarının son günlerde Bulgaristan'ın sınırlarına yaklaşıp dönüş yaptıklarını ve her seferinde Bulgar jetlerinin kalkmak zorunda kaldığını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 22.07.2016 16:44
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Başbakanı Borisovönce Vatan
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