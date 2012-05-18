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Budapeşte'de bir parka ''Mustafa Kemal Atatürk'' ismi verilecek

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin, Budapeşte'de bir parka verilmesi için teşebbüste bulunuldu.

Budapeşte'de bir parka ''Mustafa Kemal Atatürk'' ismi verilecek

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin, Budapeşte'de bir parka verilmesi için teşebbüste bulunuldu.

18 Mayıs 2012 Cuma 09:08
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Budapeşte'de bir parka ''Mustafa Kemal Atatürk'' ismi verilecek

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin 19. ilçesi Kispest'in belediye Meclisi'ne sunulacak teklifin gelecek hafta içinde yapılacak oylamada kabul edilmesi durumunda, buradaki parkın adının ''Mustafa Kemal Atatürk'' olacağı açıklandı.
     Kispest ilçesinden Macaristan Parlamentosu'na girmeyi başaran ve geçen yıl Peşte Valiliği'ne getirilen Richard Tarnai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kispest ilçesinin İstanbul'un Pendik ilçesinin kardeş şehri olduğunu anımsatarak, geçen ay Pendik'e yaptığı ziyaretin ardından Kispest Belediye Meclisi'ne böyle bir teklifte bulunduğunu söyledi.
     Meclis üyelerinin sıcak baktıkları teklifin gelecek hafta görüşülerek karara bağlanacağını ifade eden Tarnai, ''18 üyeli belediye Meclisi'nde 11 üye bizim partiden. Teklifin geçmesine kesin gözüyle bakıyorum'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 01:12
Anahtar Kelimeler:
Park
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