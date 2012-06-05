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Buckingham Sarayı önünde görkemli konser

Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 60. yılında ''Pırlanta Yıldönümü'' kutlamalarında Buckingham Sarayı önünde görkemli bir konser verildi.

Buckingham Sarayı önünde görkemli konser

Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 60. yılında ''Pırlanta Yıldönümü'' kutlamalarında Buckingham Sarayı önünde görkemli bir konser verildi.

05 Haziran 2012 Salı 08:36
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Buckingham Sarayı önünde görkemli konser
     Sarayın önüne kurulan tribünleri, Mall Caddesi'ni ve parkları ellerinde Birleşik Krallık bayraklarıyla dolduran on binlerce kişi, Kraliçe onuruna verilen ve 3 saat süren konseri izledi.
     Konseri kraliyet locasından ise, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, oğlu Galler Prensi Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla, torunu Cambridge Dükü William ile eşi Cambridge Düşesi Kate ve torunu Prens Harry'nin de aralarında bulunduğu kraliyet ailesi mensupları izledi.
     Locada ayrıca İngiltere Başbakanı David Cameron ile eşi Samantha Cameron, Kate Middleton'ın ailesi ile Anglikan Kilisesi Canterbury Başpiskoposu Rowan Williams hazır bulundu.
     Buckingham Sarayı önündeki Kraliçe Victoria anıtının etrafına kurulan büyük sahnede üç saat boyunca aralarında Elton John, Stevie Wonder, Paul McCartney, Tom Jones, Kylie Minogue ve Robbie Williams'ın da bulunduğu çok sayıda sanatçı şarkılarını seslendirdi.
     Konserin sonunda Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Charles ile eşi Camilla sahneye davet edildi. Galler Prensi Charles burada yaptığı konuşmada annesine, ''Majesteleri, anne'' diye seslendi.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 60. yılı dolayısıyla yapılan ''Pırlanta Yıldönümü'' kutlamaları çerçevesinde Buckingham Sarayı önünde görkemli bir konser verildi.

AA

Son Güncelleme: 05.06.2012 00:37
Anahtar Kelimeler:
Buckingham Sarayı
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