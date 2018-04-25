'Bu seçim hem Irak hem de Türkmenler için önemli'

ERBİL

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, 12 Mayıs'ta yapılması planlanan Irak genel seçimleriyle ilgili AA muhabirine Türkmenlerin durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Irak'taki milletvekili seçimlerinin önemini vurgulayan Maruf, "Biz Irak Türkmen Cephesi (ITC) olarak yapılacak Irak seçimlerine Kerkük'te 'Kerkük Türkmen Cephesi' listesi, Erbil'de ise 'ITC' listesi adı altında katılıyoruz. Musul ve Telafer'de de başka listelerde adaylarımız var." ifadelerini kullandı.

Maruf, "Bu seçim, hem Irak hem de Türkmenler için önemlidir. Seçimlerden sonra önemli değişiklikler meydana gelecek. Bu yüzden hedefimiz en çok oyla parlamentoya katılmaktır." diye konuştu.

Türkmenlerin Kerkük, Musul ve Erbil kentleri başta olmak üzere Irak genelinde toplam 70 adayı olduğunu hatırlatan Maruf, bunların 18'nin Kerkük'te, 5'nin Erbil'de olduğunu, diğer bölgelerde ise farklı listelerden adayların olduğu bilgisini paylaştı.

Türkmen milletvekili Maruf, Kerkük'te yapılacak seçimlerin ayrı bir önemi olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Kerkük'te etnik gruplar arasındaki ilişkiler çok önemli. Çünkü seçimden sonra Irak'ta dengeler değişecektir. Bu yüzden bütün etnik grupların, siyasi partilerin Irak genel seçimlerine katılmaları önemlidir. Bu, ülke demokrasisi için önem arz ediyor."

Kerkük'te milletvekili sayısında değişiklik olabileceğine dikkati çeken Maruf," Kentin genelinde 12 milletvekili meclise gidecek. Kerkük'te Kürtlerin 5-6 milletvekili, Arapların 4 milletvekili, Türkmenlerin ise 3-4 milletvekili kazanacağını tahmin ediyoruz. Burada tüm tarafların seçimlere katılmasını önemsiyoruz." dedi.

Maruf, Türkmenlerin seçimlerde yüksek bir katılım sağlaması gerektiğini dile getirerek, özellikle Erbil'de bir milletvekili çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.