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Bu köye yerleşen 70 bin frank kazanacak
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Bu köye yerleşen 70 bin frank kazanacak

İsviçre'de küçük bir köy olan Albinen sakinleri, köy nüfusunu artırmak için dışarıdan gelenlere 70 bin frank verilmesi teklifini yasalaştırmak için 30 Kasım'da referanduma gidecek.

Bu köye yerleşen 70 bin frank kazanacak

İsviçre'de küçük bir köy olan Albinen sakinleri, köy nüfusunu artırmak için dışarıdan gelenlere 70 bin frank verilmesi teklifini yasalaştırmak için 30 Kasım'da referanduma gidecek.

22 Kasım 2017 Çarşamba 18:22
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Bu köye yerleşen 70 bin frank kazanacak

Oylamada evet çıkarsa Albinen köyüne yerleşmek isteyenlerin 70 bin frangı alabilmeleri için köyde en az 10 yıl yaşamaları şart koşuluyor. 240 hanelik köyün nüfusu sürekli azalıyor. Köydeki bazı okullar yeterli öğrenci olmadığı için kapanmış. Köyün geleceğini kurtarmak için harekete geçen belediye para teklif edilmesi için referandum kararı aldı. 70 bin frank için 10 yıl kalma şartının yanı sıra gelecek olan ailenin en az dört kişilik olma koşulu var. Ayrıca, başvuran kişinin 45 yaşından genç olması ve köyde alacağı evin en az 200 bin frank değerinde olması isteniyor. 

Anahtar Kelimeler:
#frank#isviçre#albinen#referandum
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