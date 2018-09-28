"Bu kişi (Can Dündar) ajandır, devletin sırlarını ifşa etmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Erdoğan ile Merkel görüşmesi yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Görüşme sonrası Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında, "Sayın Merkel ile görüşmemizde bir süredir çalışmayan işbirliği mekanizmalarını işler kılmak noktasında fikir birliğine vardık." dedi.

Vize serbestisi

Erdoğan, vize serbestisi konusunda kalan 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planladıklarını bildirdi.

Erdoğan, Türkiye'nin başta Suriye krizi olmak üzere bölgesel konularda ciddi sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin diğer alanlarda olduğu gibi ekonomi alanında gelebilecek tehditlere karşı hazırlıklı ve bunları bertaraf edebilecek güçte olduğunu vurguladı.

Terör örgütleriyle etkin mücadelede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya'dan terör örgütleriyle daha etkin mücadele beklentilerimizi ve bu yöndeki taleplerimizi etraflıca ele aldık." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye ve Almanya'nın, mülteci krizinin akut döneminde de sorumluluk aldığını belirterek, iki ülkenin ciddi fedakarlıklar ortaya koyarak bu süreci yumuşattığına dikkati çekti.

Almanya ile ekonomik ilişkileri önemsediklerini belirten Erdoğan, "Alman hükümetinin de bu yöndeki tutumunu ve vermekte olduğu mesajları değerli buluyoruz." dedi.

'Binlerce PKK terör örgütü mensubu Almanya'da'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Binlerce PKK terör örgütü mensubu Almanya'da bulunuyor, dağınık olarak değişik yerlerde bunların bulunduğu bir vaka." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Birbirimize olan özgüvenle nerede kimi yakalıyorsak bunu teslim etmemiz, işimizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum." dedi.

Suçluların iadesi konusunda ise Erdoğan, "Ülkelerimizin huzuru, mutluluğu için özellikle güvenlik noktasında çok büyük önem ifade ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, tutuklularla ilgili bir soruyu yanıtlarken, "Ne ben Almanya'nın hukuk sistemini, mahkemelerini eleştirme hakkına sahibim ne sizler Türk yargı sistemini eleştirme hakkına sahipsiniz." ifadelerini kullandı.

'FETÖ'nün yüzlerce mensubu (Almanya'da) burada'

Cumhurbaşkanı, Erdoğan, FETÖ terör örgütünün yüzlerce mensubunun Almanya'da bulunduğuna da işaret etti.

Erdoğan, yargı süreçleriyle ilgili, "Kendi ülkemde bile beğenmediğim kararların verildiği zamanlar olmuştur. Ama uymak durumunda kalmışımdır. Saygı duyarız, duymayız ayrı konu." dedi.

Merkel ile yarın gerçekleştirilecek kahvaltıya ilişkin de Erdoğan, "Yarınki görüşmeyi Türkiye-Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler noktasında önemsiyorum, yarın ekonomik ilişkilerimizi gündeme taşıyacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı süreçleriyle ilgili bir başka soru üzerine, Türk yargısının bırakılması gerekli olanları zaten tutuksuz yargılanmak üzere de olsa bıraktığını söyledi.

'Bu kişi (Can Dündar) ajandır'

Erdoğan, Can Dündar'la ilgili soruyu yanıtlarken, "Şu anda bu kişi (Can Dündar) Türk yargısına göre bir mahkumdur, ajandır, devletin sırlarını ifşa etmiştir." dedi.

Erdoğan, 5 yıl 10 ay hapse mahkum olan Can Dündar gibi bir suçluyu istemenin Türkiye'nin en doğal hakkı olduğunu söyledi.