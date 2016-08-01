'Bu hainlerin KKTC'de de uzantıları olduğunu biliyoruz'

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yaptığı değerlendirmede, 15 Temmuz'da Türkiye'de devlete ve hükümete karşı girişilen bu menfur darbe teşebbüsünün herkes tarafından nefretle ve üzüntüyle karşılandığını belirtti.

Türkiye'de herkesin bu darbe girişimine karşı olduğunu dile getiren Kanbay, "Zaten aziz milletimiz tüm gücüyle ve cesaretiyle darbe teşebbüsüne karşı çıkarak, hepimizin tutumunu gayet güzel şekilde ortaya koydu. Bu darbe girişimi, tamamen devleti ve hükümeti yıkmaya yönelik aşağılık, iğrenç ve hain bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Kanbay, bu olayın, KKTC'deki yönetime ve kendi çalışmalarına etkilerinin en az seviyede olmasını beklediklerini anlatarak, "Şu ana kadar burada çok ciddi olumsuzluk görmüyoruz. Ancak bu hain teşebbüsü gerçekleştiren yapının burada da uzantılarının olduğunu biliyoruz. Onların bertaraf edilmesi, faaliyetlerinin yasaklanması için öteden beri KKTC hükümeti ile işbirliğimiz, çalışmalarımız var." diye konuştu.

Bu hain darbe girişiminden sonra KKTC hükümetinin, FETÖ'nün terör örgütleri listesine alınmasını kararlaştırdığını ve faaliyetlerini yasakladığını anımsatan Kanbay, KKTC hükümetinin, Türkiye ile işbirliği içinde bu unsurun, şahıs ve yapılarının bertaraf edilmesi ve ortadan kaldırılması için birlikte çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

Türkiye'deki OHAL kararı

Derya Kanbay, Türkiye'de OHAL kararı alınmasının insanların normal yaşantılarını kısıtlayıcı, insan haklarını engelleyici olumsuz bir ortam yaratma amacı taşımadığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu, hain terör saldırısını yapan yapının devletin içinde varlığına yönelik bunları ortaya çıkarma, ortadan kaldırma ve bunları bertaraf etmeye yönelik bir dönemdir. Alınan tedbirler de buna yönelik olacaktır. Dolayısıyla kamu çalışanlarının seyahatleri, yurt dışına çıkışları ve izinleri sınırlandırıldı, kontrol altına alındı. KKTC'de faaliyet gösteren üniversitelerde çalışan akademisyenlerimiz var. Onlara bir engel olmayacak. KKTC'de üniversite öğretiminin, herhangi bir aksamaya veya olumsuzluğa maruz kalmaması için elimizden geleni yapacağız. Türkiye ile KKTC arasında ekonomik ve ticari faaliyetler, yürüttüğümüz bazı olumlu projeler aynen devam etmektedir. Türkiye'de bu olağanüstü durumun, terör örgütüyle yürütülen mücadelenin KKTC'ye olumsuz bir etkisi olmayacaktır.

Önümüzdeki dönemde bu çalışmalara yönelik bazı görevden almalar yaşanabilir. Bunların burada yürüttüğümüz çalışmaları etkileyeceğini düşünmüyorum. KKTC'nin eğitim, kültür ve ticari alanlarda gelişimi ve ilerlemesi için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bunlarda herhangi bir duraksama veya erteleme söz konusu değil. KKTC'de yaşamın olduğu gibi devam etmesi için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz."

Kıbrıs müzakereleri

Kıbrıs'ta süren müzakere sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Büyükelçi Kanbay, devleti ve milleti hedef alan menfur FETÖ terör örgütü saldırısının, müzakere sürecinde herhangi bir olumsuzluk veya engel yaratmayacağını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümeti olarak müzakerelerin olumlu sonuca varmasını ümit ettiklerini kaydetti.

Derya Kanbay, müzakerelerin kalıcı bir uzlaşıyla, yaşayabilir bir çözümle sonuçlanması için en uygun koşulların mevcut olduğunu vurgulayarak, "Kıbrıs sorununun çözümü hem doğu Akdeniz'de hem de Ortadoğu'da istikrar ve barışın daha da güçlenmesi, Türkiye'nin bu bölgedeki siyasi ve ekonomik menfaatlerinin korunabilmesi bakımından önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, hükümeti olarak biz bu müzakerelerin olumlu sonuçlanması ümidini koruyoruz." dedi.