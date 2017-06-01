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Brüksel’de çalışanlardan hükümete protesto

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, sağlık ve sosyal hizmet sektörü çalışanları protesto düzenledi.

Brüksel’de çalışanlardan hükümete protesto

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, sağlık ve sosyal hizmet sektörü çalışanları protesto düzenledi.

01 Haziran 2017 Perşembe 14:16
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Brüksel’de çalışanlardan hükümete protesto

BRÜKSEL

Belçika'da sağlık ve sosyal hizmet sektörü çalışanları, daha iyi çalışma şartları ve maaşlarına zam talebiyle protesto düzenledi.

Belçika’daki çeşitli sendikaların çağrısı üzerine sabah saatlerinde Brüksel’in merkezinde bulunan Barricades Meydanı’nda 2 bin kadar gösterici bir araya geldi.

Hastane, bakım evleri gibi kar amacı gütmeyen kurumların çalışanları, federal hükümetten çalışma koşullarında ve maaşlarına iyileştirme talep etti.

Protestocular, üzerinde "Kaliteli hizmet” yazılı dövizler taşıdı. Çeşitli sendikalaların bayrak ve flamalarını sallayan göstericiler, hükümet karşıtı slogan attı.

Yaklaşık 3 saat süren gösteri olaysız son buldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BrükselHükümetProtesto
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