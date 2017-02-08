Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88231
ALTIN
148.614
DOLAR
3.7181
STERLIN
4.6575
EURO
3.9794
Yeni müfredat taslağı için 165 bin 326 görüş geldi
SON DAKİKA
Yeni müfredat taslağı için 165...
Banu Parlak "Yana Yana" geliyor
Banu Parlak
Hem oyun hem ifade odası
SON DAKİKA
Hem oyun hem ifade odası
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri için kullandı"
SON DAKİKA
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri...
Sakallı akbaba Artvin'de
SON DAKİKA
Sakallı akbaba Artvin'de

Brezilyalılar, Türk dizilerine bayılıyor

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gradilone, Türk dizilerinin ülkesinde yayınlandığını anlatarak, Brezilyalıların, Türk dizilerine bayıldığını, çok sevdiğini anlattı.

Brezilyalılar, Türk dizilerine bayılıyor

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gradilone, Türk dizilerinin ülkesinde yayınlandığını anlatarak, Brezilyalıların, Türk dizilerine bayıldığını, çok sevdiğini anlattı.

08 Şubat 2017 Çarşamba 17:47
4 Okunma
Brezilyalılar, Türk dizilerine bayılıyor

ANKARA 

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Gradilone, kısa süre önce göreve başladığı Türkiye'de neler olup bittiğini anlamak için eşiyle birlikte Pimsleur tekniğiyle Türkçe öğrenmeye başladığını söyledi.

Kısa süre önce Ankara Büyükelçisi olarak göreve başlayan Gradilone, iki ülke ilişkileri, Brezilyalıların Türk dizilerine hayranlığı, Türkçe öğrenmeye başlaması konusunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Brezilya'nın pek çok alanda iş birliği yaptığını belirten Gradolen, mevcut ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini, bu kapsamda Türk tarafıyla görüştüklerini dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 2010'da en iyi dönemini yaşadığını ve o dönemde birçok alanda anlaşmalar imzaladıklarını anımsatan Gradilone, taraflar arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini çünkü her iki ülkenin de bunu yapacak potansiyelinin olduğunu kaydetti.

"Brezilyalılar, Türk dizilerine bayılıyor"

İki ülke kültürleri arasındaki benzerlikler konusunda ise Gradilone, Brezilye ve Türkiye'nin uzak bölgelerde bulunmasına rağmen halklar arasında aslında birçok benzerlik olduğunu keşfettiğini söyledi.

Toplumlar arasındaki en önemli benzerliğin "açık sözlülük" olduğunu dile getiren Gradilone, Türklerin ve Brezilyalıların futbol ve müziğe olan hayranlıklarının da ortak olduğunu belirtti.

Ülkeler arasındaki bir diğer benzer özelliğin de diziler olduğunu ifade eden Gradilone, ülkesinin de çok ünlü dizileri bulunduğunu kaydetti.

Büyükelçi Gradilone, "Muhteşem Yüzyıl", "Binbir Gece Masalı", "Fatmagül'ün Suçu Ne" gibi Türk dizilerinin ülkesinde yayınlandığını anlatarak, "Brezilyalılar, Türk dizilerine bayılıyor. Dizilerin yayın saatinde herhangi bir şey için hareket etmezler ve hiç bir yere gitmezler. Akşamları bir yemek randevuları bile varsa bu önemli değildir. Dizi saatinden önce evlerine giderler veya her nerdelerse dizilerini izleyip evlerine geç giderler." diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ise Gradilone, bir önceki görev yeri olan Yeni Zelanda'dan darbe girişiminin yaşandığı gün gelişmeleri takip ettiğini vurguladı.

Türkçe öğrenme süreci

Yeni Zelanda’da göreve başladığında çok zor bir dil olan Maoriceyi öğrenmek istediğini anlatan Gradilone, "Çünkü, çalışırken dili bilmemek zor oluyor. Burada dil bilmek çok daha önemli. Çünkü ülkenin resmi dili Türkçe ve temel şeyleri bilmeden ülkede neler olup bittiğini anlamak mümkün değil." diye konuştu.

Türkçeyi de kitaplar yardımıyla ve Pimsleur tekniğiyle öğrendiğini söyleyen Gradilone, eşiyle her gün metinleri dinleyip sonra da tekrar ettiklerini ve bunu muhakkak sürekli yapmaları gerektiğini belirtti. Zaman içinde dinledikleri şeyi çok hızlı konuşulsa bile anladıklarını dile getiren Gradilone, "Bir dahaki sefere sizinle biraz da olsa Türkçe konuşmak isterim." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaTürkDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arjantin'in yeni büyükelçisi Türkçe öğreniyor
Arjantin'in yeni büyükelçisi Türkçe öğreniyor
"Trump'ın yaptıkları ABD'nin gerçek yüzünü gösterdi"
"Trump'ın yaptıkları ABD'nin gerçek yüzünü gösterdi"
Putin'den Rus hava kuvvetlerine 'ani denetim' emri
Putin'den Rus hava kuvvetlerine 'ani denetim' emri
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri için kullandı"
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri için kullandı"
İdlib'e 10 hava saldırısı
İdlib'e 10 hava saldırısı
Çin nüfusu 2020'de 1,42 milyara ulaşacak
Çin nüfusu 2020'de 1,42 milyara ulaşacak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ