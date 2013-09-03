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Brezilya'dan e-posta tepkisi

Güney Amerika liderlerinden ABD istihbaratına tepkiler artıyor

Brezilya'dan e-posta tepkisi

Güney Amerika liderlerinden ABD istihbaratına tepkiler artıyor

03 Eylül 2013 Salı 09:50
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Brezilya'dan e-posta tepkisi

Brezilya, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Brezilya ve Meksika devlet başkanlarını izlemesini, "ülkesinin egemenliğine kabul edilemez bir müdahele" olarak değerlendirerek tepki gösterdi.
İzleme skandalını ortaya çıkaran eski NSA sistem analisti Edward Snowden'ın basına sızdırdığı belgeleri ele geçiren gazeteci Glenn Greenwald'ın Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff ile Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun seçilmeden önce bile elektronik postalarının okunmasının basına yansıması söz konusu ülkelerde tepkilere neden oldu.
Brezilya'da yayınlanan Folha de S.Paulo gazetesi, Devlet Başkanı Rousseff'ın daha önceden gelecek ay yapılması planlanan ABD gezisini de iptal etme ihtimalini gözönünde bulundurduğunu yazarken, Devlet Başkanlığı bu iddiaları redetti.
Brezilya Dışişleri Bakanlığı ise ABD Büyükelçisi Thomas Shannon'dan ülkesinin söz konusu iddialarla ilgili bir açıklama yapmasını beklediklerini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Luiz Alberto Figueiredo da partnerleri ve bölge ülkeleriyle kendilerini bu tür durumlara karşı nasıl koruyacaklarına yönelik ortak bazı tedbirler almak için görüşeceklerini ifade etti.
Adalet Bakanı Eduardo Cardozo ise ülkesinin liderinin izlenmesinin Brezilya'nın egemenliğinin kabul edilemez ve açıkca bir ihlali olduğunu kaydetti.
Meksika hükümetinin, ABD Büyükelçisi ve ABD yönetimine konuyla ilgili kaygılarını ilettiği belirtildi.
Snowden'ın sızdırdığı belgelerden NSA'nın, Brezilya'da binlerce kişinin elektronik postalarını okuduğu ve telefon konuşmalarını dinlendiğinin anlaşıldığına dikkati çekilerek, NSA'nın bilgileri Amerikan ve Brezilyalı telekomünikasyon şirketleri arasındaki işbirliği sayesinde elde ettiği ileri sürülüyor.

AA

Son Güncelleme: 03.09.2013 09:51
Anahtar Kelimeler:
Brezilyadan E-posta TepkisiBrezilya NsaAbd IstihbaratıAbd Nsa
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