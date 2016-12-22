Brezilya

'nın birçok kentinde on binlerce kişi, milletvekillerinin

yolsuzluk

la mücadele davalarını yürüten

yargıç

ve

savcıları

"susturma" girişimlerini

protesto

etti.

Brezilya bayrağı renklerini simgeleyen yeşil ve sarı kıyafetlere bürünen ve başta Sao Paulo ve Rio de Janeiro olmak üzere ülkenin birçok kentinde gösteri düzenleyen on binler, rüşvet ve yolsuzluk davalarını yürüten yargıç Sergio Moro ve diğer yargı mensuplarına destek veren pankartlar taşıdı.

Polis kaynakları, Sao Paulo'da yaklaşık 15 bin, diğer kentlerde 40 bin civarında kişinin gösterilere katıldığını belirtirken Rio de Janerio'daki göstericilerin sayısı hakkında bilgi vermedi.

Göstericiler, "Brezilya'nın seçilmiş üyelerinin karıştıkları yolsuzluk"tan duydukları rahatsızlığı dile getirirken bazı gruplar, hükümet ve milletvekillerinin istifası ve askeri yönetimin geri gelmesi yönünde sloganlar attı.

Gösterilere katılan 67 yaşındaki Regina Medeiors, ülkeyi karakter sahibi kişilerin yönetmesini istediği söyleyerek "Siyasi partiler Brezilyayı bitirmeden biz onları bitirmeliyiz. Halk, insanlara güvenini kaybediyor." diye konuştu.

Rio'daki protesto gösterisine destek veren savcılardan Agnes Musseliner de yolsuzluk yapanlar cezalandırılacağına soruşturmayı yürüten savcı ve yargıçların cezalandırılmak istendiğini kaydederek "Bu anlamsız durumu protesto etmek ve Brezilya'nın yargı bağımsızlığını korumak için bugün buradayız." dedi.

Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan ve "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturma çerçevesinde yargılanan Odebrecht firmasının eski başkanı Marcelo Odebrecht, mart ayında 19 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmış, inşaat firmasının eski yöneticilerinden Marcio Faria ve Rogerio Santos'un da Odebrecht ile aynı cezayı aldığı belirtilmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in 2003-2010 yılları arasında Petrobras'ın başkanlığını yaptığı sırada şirkette 800 milyon dolarlık yolsuzluk yapıldığı, ihalelere fesat karıştırıldığı, yetkililerin rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Geçen yıl mart ayında başlatılan soruşturma kapsamında aralarında şirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iş adamlarının bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Bu süreçte Petrobras'ın eski genel müdürü Paulo Roberto Costa 7,5 yıl hapse mahkum edilirken, eski Devlet Başkanı Lula da Silva, mart ayı başında soruşturmaya dahil edilmişti. Savcılık, Silva'nın Petrobras üzerinden rüşvet almakla suçlandığı iddianameyi eylül ayında kabul etmişti.

Daha önce de görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff, yerine geçen Michel Temer'i rüşvet almakla suçlamıştı.

AA