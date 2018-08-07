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Brezilya sınırını Venezuelalı göçmenlere kapattı

Güney Amerika ülkesi Brezilya, kuzey komşusu Venezuela'dan gelen göçmenlere kara sınırını kapattı.

Brezilya sınırını Venezuelalı göçmenlere kapattı

Güney Amerika ülkesi Brezilya, kuzey komşusu Venezuela'dan gelen göçmenlere kara sınırını kapattı.

07 Ağustos 2018 Salı 09:47
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Brezilya sınırını Venezuelalı göçmenlere kapattı

Güney Amerika ülkesi Brezilya, kuzey komşusu Venezuela'dan gelen göçmenlere kara sınırını kapattı.

BBC'de yer alan habere göre, Federal Yargıç Helder Barreto, ülkelerindeki ekonomik ve siyasi istikrarsızlıktan kaçarak Brezilya'ya sığınan Venezuelalı göçmenlerin karayoluyla ülkeye girişilerinin geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Kararda göçmen akışını karşılayabilecek uygun şartlar sağlanana kadar sınır geçişlerinin durdurulacağı belirtildi.

Yasağın hava ve denizyoluyla gelen göçmenleri kapsamayacağı bildirildi.

Kızamık salgını

Öte yandan tedbirin ülkenin kuzey eyaletlerinde Venezuelalı göçmenlerin gelişiyle yaygınlaşan kızamık vakalarına karşı tedbir alınmaya başlandığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Venezuelalı göçmenlerin yoğun olarak bulunduğu Amazonas ve Roraima eyaletlerinde görülen salgın binden fazla kişiyi etkilerken, 5 çocuğun hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Kara sınırından günde yaklaşık 800 Venezuelalı göçmenin ülkeye giriş yaptığı belirtiliyor.

Venezuela'da 3 yıldır devam eden ekonomik kriz ve siyasi çatışmalar nedeniyle binlerce kişi komşu ülkeler Kolombiya ve Brezilya'ya göç ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güney AmerikaBrezilyaVenezuela
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