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Brezilya'da sarıhumma salgını yayılıyor

Brezilya'da, artan sarıhumma vakaları nedeniyle 11,5 milyon doz yeni aşı siparişi verildi.

Brezilya'da sarıhumma salgını yayılıyor

Brezilya'da, artan sarıhumma vakaları nedeniyle 11,5 milyon doz yeni aşı siparişi verildi.

26 Ocak 2017 Perşembe 11:05
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Brezilya'da sarıhumma salgını yayılıyor

ANKARA - BBC'de yer alan habere göre, Brezilya Sağlık Bakanlığı ülkede son yılların en büyük sarıhumma salgını nedeniyle 11,5 milyon doz aşı siparişi verdi.

Sipariş edilen aşılardan 5,5 milyon dozu sarıhumma görülen ya da görülme riski olan beş eyalete ulaşırken, kalan 6 milyon dozun da en kısa sürede ilgili yerlere gönderileceği bildirildi.

Aşılama, salgının en yaygın olduğu Minas Gerais eyaletindekilere ve sarıhumma vakalarının görüldüğü diğer bölgelere seyahat eden kişilere öneriliyor.

Ocak ayı başında, sarıhumma şüphesiyle ölen kişilerin sayısının 47'ye yükseldiği ve 300 vakanın inceleme altında olduğu Minas Gerais eyaletinde valilik acil durum ilan etmişti.

Baş ve kas ağrısı, bulantı, kusma, yüksek ateş, titreme ve yorgunlukla ortaya çıkan sarıhumma hastalığı, çabuk tedavi edilmezse bir hafta içinde ölüme neden olabilen akut ateşli enfeksiyon hastalığı diye tanımlanıyor. Sarıhumma aşısının bir dozu hastalığa karşı sürekli bağışıklık ve ömür boyu koruma sağlamak için yeterli oluyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaSarı Hummaönce Vatan
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