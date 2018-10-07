Brezilya'da sandık başında

Latin Amerika ülkesi Brezilya'da devlet başkanı seçimi için oy verme işlemi başladı.

BBC'nin haberine göre, yaklaşık 150 milyon seçmen, devlet başkanı, eyalet valileri, senato ve temsilciler meclisi üyelerini belirlemek üzere oy kullanıyor.

Seçim öncesi yapılan anketlerde aşırı sağcı devlet başkanı adayı Jair Bolsonaro'nun, en güçlü rakibi solcu Fernando Haddad karşısındaki üstünlüğünü koruduğu görülmüştü.

Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro'nun yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, onu seçim anketlerinde en popüler aday haline getirmişti.

Bugün yapılan ilk turda herhangi bir adayın yüzde 50'den fazla oy alarak çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Ekim'de ikinci tura gidilecek.