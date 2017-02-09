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Brezilya'da polisler meclisi bastı

Başkent Brasilia'da emeklilik reformunu protesto eden polis memurları Temsilciler Meclisi'ni bastı. Meclis güvenliği, polis memurlarına biber gazıyla müdahelede bulundu

Brezilya'da polisler meclisi bastı

Başkent Brasilia'da emeklilik reformunu protesto eden polis memurları Temsilciler Meclisi'ni bastı. Meclis güvenliği, polis memurlarına biber gazıyla müdahelede bulundu

09 Şubat 2017 Perşembe 09:03
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Brezilya'da polisler meclisi bastı

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da emeklilik yaşı ve yardımları ile ilgili yasa tasarısını protesto eden polis memurlarıTemsilciler Meclisi'ni işgal etti.

Temsilciler Meclisi binasının önünde Brezilya Polis Memurları Birliği (UPB) tarafından organize edilen gösteride, 3 bin polis memuru 1988 Anayasası'ndan bu yana sosyal güvenlik sistemindeki en büyük değişiklik olacak yasa tasarısını protesto etti.

Gösteriye katılan polis memurları, Meclis Genel Kurulu'na açılan yeşil odaya ulaşmak istedi. Yeşil odaya giden tüneldeki bariyerleri kıran polis memurlarına, meclis güvenliği tünelde biber gazı ile müdahalede bulundu.

"Meclis güvenliğine silah çekildi"

Genel kurula girmesine izin verilmeyen polis memurlarından birinin meclis güvenliğine silah çektiğini aktaran Temsilciler Meclisi Başkanı Rodrigo Maia, "Orada bu meclisin resmi görevlisine karşı bir silah vardı." dedi.

Meclis güvenliğinin biber gazı kullanması üzerine bazı protestocu polis memurları kapılara şişeler attı. Meclis girişlerini bariyerler ile kapatan meclis güvenliği, yeşil odayı ve genel kurul salonunu boşalttı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaBrasiliaProtestoTemsilciler Meclisi
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