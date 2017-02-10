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Brezilya'da kamu çalışanları polisle çatıştı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir grup kamu çalışanı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Brezilya'da kamu çalışanları polisle çatıştı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir grup kamu çalışanı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

10 Şubat 2017 Cuma 10:28
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Brezilya'da kamu çalışanları polisle çatıştı

Rio de Janeiro meclisi eyaletin içinde bulunduğu krize karşı eyalet Su ve Kanalizasyon Şirketindeki hisselerin federal hükümetten alınacak yardımlar için teminat olarak kullanımını tartıştığı sırada meclis binası dışında kamu çalışanları ile güvenlik kuvvetleri arasında çatışma yaşandı.

Çatışma, askeri polisler meclis önünde güvenlik koridoru oluşturduğu sırada yüzleri maskeli bir grubun polise taş, havai fişek ve molotofkokteylleriyle saldırması ile başladı. Polislerin saldırıya göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle karşılık vermesinin ardından maskeli saldırganlar meclise çıkan sokaklardaki iş yerlerine ve bir banka şubesine zarar verdi.

Olaylar sırasında atılan göz yaşartıcı gazlardan meclis binasındaki milletvekilleri ve pasif protesto eylemini gerçekleştiren kamu çalışanları da etkilendi.

Yetkililer çatışmada 15 kişinin yaralandığını, bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

6 günde 113 cinayet işlendi

Öte yandan Espirito Santos Kamu Polisleri Sendikasından yapılan açıklamada, grevin başladığı 4 Şubat'tan bu yana eyalette 113 cinayet vakası yaşandığı duyuruldu.

Ordu ise krizi kontrol altına almak için hafta sonuna kadar eyalette 3 bin askerin olacağını açıkladı.

Eyaletteki güvensizlik ortamı ve halen kapalı olan iş yerleri halkın süpermarketlere akın etmesine yol açtı.

Uzun kuyrukların oluştuğu marketlerde yöneticiler müşteri akışını sağlayabilmek için gün boyu aralıklarla hizmet verebiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kamu çalışanlarıHükümetRio De Janeiro
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