Brezilya'da genel grevde çatışmalar yaşandı

Brezilya'da işçi haklarındaki değişiklikler ve sosyal emeklilik reformunu protesto için yapılan bir günlük genel grevde nedeniyle ülkenin büyük şehirlerinde sokaklar gün boyu boş kalırken, akşam üstü başlayan protestolar sırasında göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı.

Brezilya'da bir günlük genel grev, eyaletlerdeki günlük işleyişi etkiledi. Taşımacılık sektörünün greve destek vermesiyle büyük şehirler sessizliğe büründü.

Grevin başladığı erken saatlerde bazı gruplar özellikle havaalanları ve terminallere giden yollarda lastik yakarak blokaj uyguladı. Askeri polislerin müdahalesiyle yollar kısa sürede tekrar trafiğe açıldı.

Akşam saatlerinde başlayan mitingler, hükümetin gerçekleştirmek istediği reformları protesto eden Brezilyalıları bir araya getirirken, gecenin ilerleyen saatlerinde bazı protestocu gruplar ayaklanarak polisle çatıştı.

Devlet Başkanı Michel Temer ise hükümetinin kongreden geçirmek istediği reformları savundu.

Siyasi gösterilerin ülkede serbestçe düzenlendiğini ve en küçük grupların ifade özgürlüğünün dahi teminat altında olduğunu ifade eden Temer, "Ulusal mevzuatın modernizasyonu yönündeki çalışmalar, bu tartışma için uygun arena olan Kongrede, geniş ve açık tartışmalarla birlikte devam edecektir." dedi.

Temer, genel grevde talihsiz şiddet olaylarının yaşandığını ifade ederek, "Ne yazık ki, küçük gruplar vatandaşın gelip gitme hakkını engellemek için yolları ve caddeleri kapattılar ki, bu da iş yerine ulaşamamaları ya da serbestçe dolaşamamalarıyla sonuçlandı." diye konuştu.

Hükümet ayrıca greve beklenenden daha az katılım olduğunu duyurdu.

Michel Temer hükümeti, ülkeyi içinde bulunduğu ekonomik krizden kurtarmak için son dönemde önerdiği taşeron işçilik, işçi haklarının kısıtlanması ve sosyal emeklilik haklarındaki reformlarla işçilerin ve sendikaların tepkisini çekti.

Pazartesi günkü 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi çıkılan genel grevin yeni protestolarla devam etmesi bekleniyor.