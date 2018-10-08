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Brezilya'da devlet başkanı seçimi ilk tur sonucu belli oldu

Brezilya'da devlet başkanı seçiminin ilk turunu, aşırı sağcı aday Bolsonaro kazandı.

Brezilya'da devlet başkanı seçimi ilk tur sonucu belli oldu

Brezilya'da devlet başkanı seçiminin ilk turunu, aşırı sağcı aday Bolsonaro kazandı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:46
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Brezilya'da devlet başkanı seçimi ilk tur sonucu belli oldu

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da dün yapılan devlet başkanı seçiminin ilk turunu, aşırı sağcı aday Jair Bolsonaro kazandı.

BBC'nin haberine göre, Brezilya'da halk, yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti.

Oyların çoğunluğunun sayıldığı seçimde Bolsonaro oyların yüzde 46'sını alırken, en güçlü rakibi solcu Fernando Haddad, oyların yüzde 29'unu aldı. Bolsonaro 49 milyon, Haddad ise 31 milyon oy aldı.

İlk turda adaylardan herhangi biri yüzde 50'den fazla oy alarak çoğunluğu sağlayamadığı için ikinci tura gidilecek seçimler, 28 Ekim'de yapılacak.

Seçim komisyonu yetkilileri, seçimlerin büyük bir problem yaşanmadan barışçıl bir ortamda yapıldığını ifade etti.

Seçmenler, dünkü seçimde ayrıca eyalet valileri, senato ve temsilciler meclisi üyelerini belirlemek üzere oy kullandı.

Seçim öncesi yapılan anketlerde Bolsonaro'nun, Haddad karşısındaki üstünlüğünü koruduğu görülmüştü.

Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro'nun yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, onu seçim anketlerinde en popüler aday haline getirmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güney AmerikaBrezilyaBrezilyada Devlet Başkanı SeçimiJair Bolsonaro
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