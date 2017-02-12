Brezilya'da bazı polisler göreve döndü

Brezilya'nın Espirito Santos eyaletinde devam eden askeri polis grevinde, 600 askeri polisin komutanların çağrısına uyarak göreve döndüğü bildirildi.

Brezilya'nın Espirito Santos eyaletinde devam eden askeri polis grevinde, 600 askeri polisin komutanların çağrısına uyarak göreve döndüğü bildirildi.

Espirito Santos askeri polis yetkilileri, maaş artışı talebiyle sekiz gündür devam eden grevde 5 belediyedeki 600 askeri polisin, komutanlarının çağrısını dikkate alarak görevlerine başladığını açıkladı. Ancak göreve dönen polislerin izinde, tatilde veya birliklerinden üniformaları olmadan ayrılan askerler olduğu görüldü.

Eyalete giden devlet bakanlarının göreve dönme çağrısı ve Cumhuriyet Başsavcısı Rodrigo Janot'un isyanın federal suç olarak kabul edilebileceğini duyurmasından saatler sonra izinde ve tatilde olan askerler üniformalarıyla, kışlalarından üniformaları olmadan ayrılan askerler ise sivil olarak sokaklara döndüler.

Yaklaşık 50 kadar üniformasız askeri polis, dün yerel saatle akşamüstü Espirito Santos'un Vitoria kent merkezindeki Oito Parkı'na geldi ancak üniformaları olmadan etkili bir şekilde çalışamadı. Aynı bölgeye kısa bir süre sonra gelen 20 üniformalı askeri polis memuru ise Vitoria Ticaret Merkezi'nin etrafında hemen devriye gezmeye başladı.

Yetkililer, isyana katılmayan veya ayrılmak isteyen 70 askeri polisin merkez kışladan helikopterlerle taşındıklarını ancak kışlalardan ayrılan askeri polislerin kışlalara geri dönemeyeceğini belirtti.

Maaş artışı talebiyle greve gidildiği 4 Şubat'tan bu yana 137 kişinin öldürüldüğü Espirito Santos'ta yaklaşık 10 bin askeri polis gücü bulunuyor.

Eyalet ve ulusal hükümet yetkililerinin, grevin sona erdirilmesine ilişkin son günlerdeki sert açıklamalarına rağmen askeri polis yakınları, askeri kışlaların önünden ayrılmayacaklarını ve hareketin devam edeceğini duyurdu.

Espirito Santos eyalet yönetimi ile 4 askeri polis derneği eylemin sona erdirilmesi için cuma günü anlaşmaya varmış ancak eylem askeri polislerin yakınları tarafından sürdürülüyor. Protestoyu kendilerinin yaptığını söyleyerek devam ettiren yakınları, askeri polislerin kışlalarından çıkmalarına izin vermiyor.

Güvenlik hizmetlerinde aksamalara ve sokaklarda suçların artmasına neden olan grev süresince Espirito Santos'ta 137 cinayet işlendi, okullar, sağlık birimleri ve iş yerleri kapatıldı. Eyalette 8 günde 500 yüzden fazla araba hırsızlığı ve birçok yağmalama vakası yaşandı.