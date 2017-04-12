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Brexit referandumuna 'siber müdahale' iddiası

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliğinden ayrılmasıyla (Brexit) sonuçlanan referandum için seçmen kaydının yapıldığı internet sitesinin siber saldırıya uğramış olabileceği iddia edildi.

Brexit referandumuna 'siber müdahale' iddiası

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliğinden ayrılmasıyla (Brexit) sonuçlanan referandum için seçmen kaydının yapıldığı internet sitesinin siber saldırıya uğramış olabileceği iddia edildi.

12 Nisan 2017 Çarşamba 10:58
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Brexit referandumuna 'siber müdahale' iddiası

LONDRA - Birleşik Krallık parlamentosunun Kamu Yönetimi Komisyonunun hazırladığı raporda, geçen yıl yapılan AB referandumu için seçmen kaydının yapıldığı internet sitesinin ülke dışından kaynaklanan bir siber saldırıya uğramış olabileceği tespitine yer verildi.

Seçmenlerin referandumda oy kullanabilmek için kayıt olduğu internet sitesi, son başvuru tarihinden bir gün önce hizmet dışı kalmıştı. Dönemin Başbakanı David Cameron’ın girişimiyle kayıt süresi uzatılırken, hükümet ve Seçim Komisyonu durumu "yoğun ilgiye bağlı bir arıza" olarak açıklamıştı.

Parlamentonun Kamu Yönetimi Komisyonunun raporunda, hükümete, ülkede gelecekte yapılacak seçimler ve referandumların güvenliğini temin için yeni bir Siber Güvenlik Merkezi kurulması çağrısında bulunuldu.

Hükümetin "siber güvenlik" anlayışının da eleştirildiği raporda, "ABD ve Birleşik Krallık siber güvenliği çoğunlukla teknik bir konu olarak ve bilgisayar şebekeleri temelinde anlıyor. Halbuki Rusya ve Çin, kitle psikolojisi anlayışına ve bireylerin manipülasyonuna dayalı bilişsel bir yaklaşım olarak kullanıyor." ifadeleri yer aldı.

Cameron hükümetine eleştiri

Raporda, AB referandumuna ilişkin geriye dönük değerlendirmelere de yer verildi. Cameron hükümetinin, ülkeyi, sonuçlarını hayata geçirmeye hazır olmadığı bir referanduma götürmekle suçlandığı raporda, bundan sonraki hükümetlerin tartışmalı konularda referandum kararı almadan önce dikkatli olması gerektiği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BrexitÖnce Vatan Gazetesi
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