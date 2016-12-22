LONDRA - İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) sürecindeki yetki tartışmasını çözmeyi amaçlayan ve hafta başında Londra'da görülmeye başlanan temyiz davasında son güne girilirken, uzmanlar temyiz yargıçlarının gelecek ay açıklayacağı kararın hükümetin umduğu yönde olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Londra'daki University College London'da (UCL) Hukuk Fakültesi Profesörü Jeff King AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemeden hükümeti memnun edecek bir kararın çıkmasını beklemediğini belirterek, "İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın Brexit tartışmalarına yönelik müdahaleleri, Londra'daki hükümetin davasını kasım ayındaki Yüksek Mahkeme sürecine göre daha zor bir hale dönüştürdü." dedi.

Hükümet tekrardan kaybedebilir

Profesör King, hükümetin böylesi bir durumda yasal düzenlemeye gideceği tahmininde bulunarak, "Yasal düzenleme hükümete, AB'den çıkış niyetini ilan etme yetkisi verecektir. Bu hızlı bir şekilde gerçekleşebilir ancak süreç, AB'de kalmak isteyen milletvekillerinin hangi konular üzerinde ısrarcı davranacağına bağlı." diye konuştu.

İngiltere'deki AB referandumu odaklı çalışmalarda bulunan Open Europe adlı düşünce kuruluşunun Direktörü Stephen Booth da, "Hükümet kasım ayında (Yüksek Mahkemedeki davayı) kaybetti. Tekrardan kaybedebilirler. Böyle bir durumda da bir tür yasal düzenleme ya da parlamentoda oylamaya giderler." ifadelerini kullandı.

Karar gelecek ay

11 yargıcın baktığı ve bugün son bulması beklenen temyiz duruşmasında, geçen ay Yüksek Mahkemenin verdiği "ülkenin AB'den ayrılık müzakerelerine parlamento onayı olmadan başlanamayacağına" yönelik kararına İngiliz hükümetinin itirazı görüşülüyor. Temyiz Mahkemesinin kararını gelecek ayın ortalarında açıklaması bekleniyor.

AA